Un juzgado de Soria investiga la contaminación del embalse del Val procedente de la depuradora de Ágreda-Ólvega

ISABEL G. VILLARROEL Miércoles, 19 de marzo 2025, 10:49 Comenta Compartir

El juzgado de Instrucción número 1 de Soria ha abierto diligencias tras la denuncia de la Fiscalía de Soria contra cinco empresas de Ólvega y los alcaldes de Ágreda y Ólvega por un delito contra el medio ambiente.

La Fiscalía actuó tras la denuncia que le llegó de Ecologistas en Acción ASDEN en el año 2023 por contaminación reiterada del río y embalse del Val, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, contaminación procedente de la depuradora que comparten Ágreda y Ólvega que ha estado recibiendo los vertidos presuntamente ilegales entre los años 2021 y 2024 de cinco empresas ubicadas en Ólvega.

El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, explica que «los ayuntamientos hacemos todo lo que podemos con los medios de los que disponemos porque nuestro presupuesto es corto y en el caso de Ágreda, aunque aquí se ubica la depuradora, los residuos proceden de Ólvega de su actividad industrial».

La fiscalía ha interpuesto la denuncia contra los representantes de las empresas por un presunto delito de daños contra el medio ambiente del que los alcaldes, el agredeño Jesús Manuel Alonso, y el olvegueña Elia Jiménez serían responsables civiles por no cumplir con la vigilancia exigida y establecer garantías al respecto en la estación depuradora a la que llegan los residuos de las empresas a través de los colectores municipales.

Jesús Manuel Alonso apunta que no le ha llegado ninguna comunicación de denuncia. «A mí no me ha llegado ninguna comunicación pero soy yo el primero interesado en que si existe un delito, se sancione o se castigue, nosotros hacemos toda la vigilancia que podemos pero si la depuradora no más de sí para los residuos industriales hay poco que hacer, hay unas obras de ampliación en marcha pero hubo problemas con la adjudicación de la obra y se está retrasando el trabajo».

Hay que recordar que la Junta está invirtiendo más de tres millones de euros para ampliar la depuradora, unas obras que se retrasan. La depuradora data de 2007 y alcalde agredeño explica que ya se construyó con una capacidad insuficiente, «hace 20 años casi ya se hizo pequeña, nos vimos obligados a recepcionarla sí o sí, y en este tiempo el tejido industrial ha creído muchísimo en ambos polígonos y también ha crecido la población».

La instrucción se centra, desde el 24 de enero, en el análisis de los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre calidad de las aguas, el Seprona, y los expedientes sancionadores interpuestos por la cuenca por superar los límites vertidos al río Val en 2022. Es el embalse más contaminado de la cuenca del Ebro.

El ayuntamiento de Tarazona (Aragón) se ha adherido a la causa, también está dirimiendo hacerlo el ayuntamiento de Los Fayos y se ha incorporado también Ecologistas en Acción.