Soria La XX Edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria llega con más cine y un homenaje a la cultura japonesa Imagen del cartel del XX Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria. Participarán en la sección oficial un total de 61 cortometrajes de 33 países ISABEL G. VILLARROEL Soria Lunes, 5 noviembre 2018, 15:46

La XX edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria celebra esta cifra redonda con más cine que nunca y una gran actividad cultural que se desplegará por distintos escenarios durante dos semanas. Japón es el país invitado este año y el festival propone un acercamiento a la realidad artística del país nipón a través de su cine, exposiciones, actuaciones y performances y una serie de talleres abiertos al público sobre danza creativa, animación, caligrafía, técnicas de bondage, e incluso, cocina japonesa.

Para ello se va a contar con primeras figuras de la escena y de las danzas niponas, como Yumiko Yoshioka o Sayaka Akitsu, entre otras. A los talleres de temática japonesa se une este año el taller documental 'Filmar el tiempo', impartido por la cineasta soriana Mercedes Álvarez, autora del inolvidable 'El cielo gira'.

Inés Andrés, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Soria, ha presentado esta mañana la nueva edición del Certamen, destacando el esfuerzo económico y organizativo que se ha llevado a cabo en el XX aniversario, con más actividades para llegar a todos esos colectivos que demandan cine en Soria y en su provincia. También ha resaltado la colaboración y «unión de sinergias» entre las distintas administraciones para que se celebre un certamen que aúna cultura y turismo. «Soria deja una huella imborrable en todas las personas que nos visitan durante el Certamen. Proyectos de este tipo son los que nos ponen en el mapa», destacó.

Esta colaboración institucional también ha sido destacada por el delegado de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa, quien recordó que la ayuda territorial también llega con la inclusión del Museo Numantino o el Conservatorio de Música como sedes de secciones paralelas del Certamen.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, aseguró que proyectos de este tipo siempre contarán con el aval gubernamental, a través de las subvenciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y de otros medios a su alcance en Soria «porque proyectan a la ciudad y a la provincia fuera de nuestras fronteras y muestran lo que se puede hacer desde Soria». El vicepresidente de la Diputación Provincial, Pedro Casas, también ha participado en la presentación destacando el encuentro de localizadores que ha organizado la institución para que conozcan algunos de los parajes más espectaculares de la provincia del 16 al 18 de noviembre. «Es importante mostrar a Soria como un lugar en el que se pueden llevar a cabo producciones cinematográficas». En este mismo sentido se pronunció Diego Mayor, responsable en esta edición del proyecto Kino Soria Rueda que traerá hasta el Certamen a personas de diferentes países que trabajarán de forma colaborativa. «Se trata de mostrar los platós que hay en Soria».

La presentación ha tenido lugar en el Parador Nacional Antonio Machado, como viene siendo habitual, lugar de encuentro de muchos de los invitados al Certamen. Su director, Manuel Vieites, destacó el papel del Parador y su contribución a «dinamizar eventos» de este tipo en la ciudad. El XX Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria cuenta este año con un presupuesto de 90.000 euros por parte del Ayuntamiento de Soria, que llega en su totalidad a los 160.000 euros con la aportación del resto de instituciones, ayudas y aportaciones de empresas privadas.

61 obras

El eje central de la programación del Certamen sigue siendo la exhibición de los nuevos y mejores cortometrajes del panorama nacional e internacional, un sector que crece día a día, tanto en número como en calidad y que ofrece renovadas ideas al mundo del cine en pequeño formato. Este año participarán un total de 61 obras procedentes de 33 países, seleccionadas de entre los más de 2.500 cortometrajes visionados. Entre la producción española podrá verse 'Baghead', del soriano Alberto Corredor, ganador del premio Paul Naschy en Sitges.

Será el domingo 18 de noviembre cuando comience la primera sesión de la sección oficial a concurso y terminará el viernes 23, pero no será hasta el día siguiente cuando se conozca el palmarés de esta XX edición. El Certamen es cine, pero también es mucho más que eso. De hecho, las distintas actividades comienzan días antes del propio concurso. La Gala de Inauguración tendrá lugar el domingo 11 de noviembre en el Palacio de la Audiencia con la actuación de Rubén y David Romero Pascual, quienes estrenarán la obra 'Japón 5.7.5'. Justo después se hará entrega del Caballo de Honor de esta XX edición a Juanjo Artero, actor polifacético que se mueve entre el teatro, el cine y la televisión y cuyas interpretaciones nos acompañan desde que Mercero lo descubriera para dar vida al inolvidable 'Javi' de 'Verano azul'.

El director invitado en este Certamen será Pablo Berger, al que también se le entregará el Caballo de Honor en la clausura. El cineasta también estará presente en la exposición de fotografías de Yuko Harami que se exhibirá en el Casino Amistad Numancia sobre su película, 'Blancanieves'. El certamen ha organizado una gala de homenaje a Japón que se celebrará el sábado 17 de noviembre en el Palacio de la Audiencia y que contará con la actuación estelar de la bailarina de danza butoh, Yumiko Yoshioka y su espectáculo '100 años Luz Soledad', basado en la inmortal obra de García Márquez. Previamente podremos asistir al videomapping que se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento del creador hondureño Gabriel Vallecillo titulado 'Japón & Soria'. La proyección de cortometrajes japoneses y una actuación de la cantaora flamenca hispano-japonesa Carmen Kobayashi en el Casino Amistad Numancia cerrarán esta gala que homenajea al país invitado, Japón.

Entre las novedades de esta edición destaca la inclusión del Museo Numantino como lugar de proyección de cortometrajes, que se suma a una larga lista de espacios donde se proyectan sesiones temáticas y que albergará la sección Cine en el Museo. Otra novedad será la creación de un Salón de Té, que se ubicará en el vivero didáctico de la Dehesa, un espacio ambientado en el misterioso Japón donde se realizarán cuatro obras de microteatro con 'Saliendo de la Pantalla', actuaciones relacionadas con la cultura japonesa y además durante la segunda semana del Certamen se proyectarán diez largometrajes japoneses con la sección 'Mirando a Japón'. La ambientación japonesa en la ciudad se completará con la instalación de un Tori Inari, puerta de madera de un templo nipón, que se instalará en la Plaza Mayor y que ejecutará Maderas Pino Soria y un jardín seco Karesansui en la plaza Mariano Granados.

En cuanto a las proyecciones, cabe destacar el estreno en Soria de varios largometrajes que aún no han llegado a los cines de la ciudad, como la premiada 'Matar a Dios', de Caye&Pintó, los documentales 'Camarón. Flamenco y revolución', 'We are X' y 'Dancing Beethoven' o las películas 'Carmen y Lola' y 'Jericó. El infinito vuelo del tiempo', dentro del ciclo Mujeres de cine, entre otras. Por otro lado, el Certamen colabora por primera vez con los ferrocarriles franceses y proyectará los cortos premiados de Le Prix SNCF du Polar.

El objetivo de llegar a todo tipo de públicos vuelve a estar presente en esta edición del Certamen de Cortos, adaptando las temáticas a los distintos colectivos que así lo demandan y acercando el cine al mayor número de personas a través de sesiones como Escuela y educación y Escuela y Universidad (para escolares y universitarios), Documentando la realidad (documentales), En precario (en colaboración con Comisiones Obreras), Migración, Las amas de casa cortan el bacalao (en colaboración con la Asociación de Amas de Casa), Con el miedo en el cuerpo, Cuestión de sexo, Proyecto Quercus (cortos de Castilla y León), Cortos de memoria (junto a la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad) Lleva a tus padres al cine (para niños y niñas) y Cortos a la sombra (en la prisión de Soria). El Certamen también promueve la creación local a través de Soria Imagina y el trabajo colaborativo entre profesionales y amateurs de diferentes países del proyecto Kino Soria Rueda, cuyos cortometrajes podrán verse en el Palacio de la Audiencia el 16 de noviembre.