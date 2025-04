Los veterinarios de mataderos esperan que la Junta mejore el lunes su propuesta

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 28 de marzo 2025, 18:16 Comenta Compartir

Los veterinarios de los mataderos de la Castilla y León se volverán a reunir el lunes con responsables de la Consejería de Sanidad de la Junta, con el objetivo de intentar acercar posturas sobre las reivindicaciones que plantean estos profesionales públicos. Se trata del segundo encuentro desde que se abriera esta negociación, después de que los veterinarios, a través de su sindicato, anunciaran su intención de convocar una huelga para reivindicar 18 asuntos que piden que la Administración regional tenga en un cuenta al tratarse de funcionarios públicos. Las medidas de presión anunciadas se pararon, explica el portavoz de los veterinarios, Javier Rodríguez, después de que se abriera el diálogo y la voluntad de llegar a un acuerdo. «Así nos comprometimos y así lo estamos haciendo. El lunes tendremos una nueva reunión para ver si se mejora la primera propuesta por parte de la Administración», precisa.

En este sentido, muestra su confianza en que el encuentro previsto para el lunes «vaya mejor», tras no alcanzase un acuerdo en la primera cita el pasado 21 de marzo. «Si bien es cierto que se celebró en un ambiente cordial, no ha supuesto casi avances en la negociación. La Consejería puso sobre la mesa unas ofertas a tan solo cuatro de los dieciocho puntos reivindicados, no llegando estas a cubrir las condiciones que nosotros estamos planteando», detalla el portavoz de los veterinarios de mataderos. Rodríguez espera que, este próxima encuentro, la Consejería de Sanidad proporcione una respuesta «a todas las reivindicaciones y pretensiones» del colectivo afectado.

Dieciocho peticiones

En cualquier caso, el portavoz de los veterinarios alude a que, si no se avanza en el acuerdo, el colectivo volverá a contemplar las medidas reivindicativas, y retomará la convocatoria de paro indefinido de cara a la próxima Semana Santa.

Los veterinarios de los mataderos de la región siguen defendiendo la necesidad de que se tomen en cuenta las 18 reivindicaciones que plantean en el informe planteado a la Consejería de Sanidad. Entre ellas, piden que se adecue un sistema que impida el incumplimiento continuado del número de horas trabajadas superior a las nueve legales durante muchas épocas del año, además de un sistema que haga que la jornada de trabajo no exceda de las 48 horas semanales y que permita el descanso regulado por norma de doce horas entre turnos. Los profesionales solicitan también que en los mataderos que tengan horario nocturno completo, este no se extienda más allá de siete horas de trabajo efectivo. Además, exigen que se abone un complemento de «nocturnidad consecuente a la penosidad» y un complemento específico que está en consonancia con las condiciones singulares de estos puestos de trabajo.

