Las organizaciones agrarias advierten de la “nefasta” propuesta de Europa para la PAC

Las organizaciones agrarias de Castilla y León advierten de la “nefasta” y “lamentable” propuesta presentada hoy por la Comisión Europea (CE) para el presupuesto de la PAC a partir de 2028, y confiaron en revertir la situación en el próximo año y medio, periodo que se abre de negociaciones con el propio Ejecutivo comunitario, el Consejo de Europa y los europarlamentarios. El planteamiento conocido hoy reduce los fondos para la PAC de 386.000 a 300.000 millones de euros en Europa.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, cree que “hay un riesgo cierto de desmantelamiento de la PAC como política común y que sean los Estados o incluso las comunidades autónomas las que orienten la política y las ayudas, y eso significa que las regiones más ricas tendrán más apoyos que el resto”. En esta línea, considera que "parece que Bruselas está diseñando una PAC que no es ni agraria, ni común, solo le queda ya la ‘P’ de política, y eso es muy grave, porque desplaza a los agricultores y ganaderos y además no garantiza la soberanía alimentaria de todos los europeos.

Por su parte, el responsable autonómico de UPA, Aurelio González, califica de “inaceptable” y añadió que, a falta de conocer la letra pequeña, es “obvio que los fondos deben crecer, no recortarse”. Al respecto, ha añadido, en declaraciones a Ical, que "no se nos puede pedir más apoyándonos menos. No se nos puede exigir más medidas medioambientales y crear más problemas con menos presupuesto”, por lo que instó al Parlamento y a los estados miembros a rechazar esta propuesta. Además del descenso del montante económico, ha afeado que se cree un presupuesto común, “aunque se garanticen las ayudas directas”, pero no las del segundo pilar, que “desaparece, se diluye en un fondo único en el que mucho nos tememos que se puedan ir para otras cosas” González critica que “con la que está cayendo, con precios y costes tan altos, si desaparece esta política, lleva a la quiebra a muchos agricultores y ganaderos, sobre todos pequeños productores”. Algo que, según reclaca, “no lo vamos a consentir”.

Desde Coag, su coordinador regional, Lorenzo Rivera defiende que la propuesta "no se corresponde con los anuncios que por el mes de marzo vino diciendo el propio Comisario de Agricultura, donde aseguraba que no iba a haber recortes, e incluso necesitaban más presupuesto para una política seria y garantizar la soberanía alimentaria, frente a lo que está pasando en el mundo". Incide que en aquel momento pensaron que Europa "sí defendía a la agricultura". Con la reducción, Rivera afirma que "se ha elegido entre armamento y alimento, y se ha elegido los primero".

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, califica el planteamiento es “nefasto” desde varios puntos de vista. Así, enumera que “se diluye la PAC en un montón de políticas que comparten el mismo paquete; se pierde mucho peso y va en contra de los tratados fundacionales de la UE, en el que la agricultura es estratégica; y rechazó que exista un plan estratégico para cada estado miembro, con un montón de políticas y un mismo presupuesto, algo que es peligrosísimo”. González Palacín, apuesta por intensificar el trabajo para “convencer” al ministro de Agricultura, Luis Planas, para defender la postura de España y de Castilla y León en Bruselas, así como a los europarlamentarios, “para que vean que la propuesta no tiene ni pies ni cabeza y es nefasta para la agricultura de Europa”.

Tras conocerse esta propuesta hoy de la Unión Europea, será en los meses de septiembre y octubre cuando se publique un informe del Parlamento sobre este planteamiento, Su competencia es más limitada al control y gestión (aprobación o rechazo). Y será a finales de 2027 cuando concluyan, según los plazos estimados, las negociaciones con el Consejo y Parlamento