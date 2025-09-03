El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La proa del Titanic, en el fondo del océano. Courtesy of NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island (NOAA/IFE/URI)

Titanic, cuarenta años del hallazgo que escondía una misión de espionaje en la Guerra Fría

La Marina de los EE UU financió la revolucionaria tecnología de imágenes subacuáticas de Robert Ballard a cambio de que primero localizara dos submarinos nucleares perdidos en el Atlántico durante la década de 1960

Chema Cillero

Chema Cillero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:38

La conmemoración del cuarenta aniversario del descubrimiento del Titanic ha vuelto a poner de manifiesto que en realidad tan valioso hallazgo escondía una misión de ... espionaje durante la Guerra Fría. Esta revelación supone el segundo caso de interés oculto en torno a naufragio más importante de la historia. Hay que recordar que todo el proyecto cinematográfico de su película 'Titanic' era algo así como un trampantojo tras el que se escondía la ambición del cineasta por vivir en primera persona una exploración submarina a los restos del barco. Es decir, Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt (Kate Winslet) se pegaron aquel garbeo oceánico con hundimiento incluido y controversia sobre si hubieran podido salvarse los dos para satisfacer el capricho del director de 'Avatar' y 'Terminator', además de 'Titanic'.

