Retiran de farmacias y supermercados clorhexidina de ocho marcas por su contaminación con una bacteria
La burkholderia cepacia presente en varios lotes de este antiséptico puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado
J. A. P.
Sábado, 11 de octubre 2025, 14:24
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado a la empresa Laboratorios Montplet el cese de la comercialización, uso y retirada de varios productos biocidas antisépticos para piel sana que se venden en supermercados y farmacias. Se trata de varios lotes de clorhexidina comercializada bajo las marcas Montplet, Eroski, Botikit (vendido en Supermercados DIA), Alvita, Cuidaplus, Interapothek, Notaderm y Acofar.
La acción viene motivada por la detección de una posible contaminación de estos productos con la bacteria burkholderia cepacia, que puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
La notificación, que se hizo pública el pasado jueves 9 de octubre, es el resultado de una investigación que comenzó en el mes de agosto. En aquel momento se detectó la burkholderia cepacia en un producto antiséptico para piel sana destinado exclusivamente al ámbito hospitalario que fue retirado. Posteriormente, se ha ampliado esta decisión a la clorhexidina de varias marcas que se comercializa en farmacias y supermercados.
Productos y lotes de clorhexidina afectados por la orden de la Aemps e imágenes de su etiquetado, para que puedan ser mejor identificados:
Montplet solución acuosa con clorhexidina 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana
Número de registro 837-DES
Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, , 53855, 54029, 54056
Eroski spray clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana
Número de registro 1186-DES
Lote 52381
Botikit clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana
Número de registro 1186-DES
Lotes: 53627, 53595
Alvita clorhexidina digluconato 2% para piel sana biocida para la higiene humana
Número de registro 841-DES
Lote: 52383
Cuidaplus clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana
Número de registro 841-DES
Lote: 53103, 53119, 53665
IA Interapothek clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana
Número de registro 841-DES
Lote: 53152, 53175
Notaderm clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana
Número de registro 841-DES:
Lote: 53112, 53679, 53711
Acofar clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana
Número de registro 841-DES
Lote: 53133, 53150