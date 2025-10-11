Retiran de farmacias y supermercados clorhexidina de ocho marcas por su contaminación con una bacteria La burkholderia cepacia presente en varios lotes de este antiséptico puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado

Una persona retira varios medicamentos de una farmacia, en una imagen de archivo.

J. A. P. Sábado, 11 de octubre 2025, 14:24 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado a la empresa Laboratorios Montplet el cese de la comercialización, uso y retirada de varios productos biocidas antisépticos para piel sana que se venden en supermercados y farmacias. Se trata de varios lotes de clorhexidina comercializada bajo las marcas Montplet, Eroski, Botikit (vendido en Supermercados DIA), Alvita, Cuidaplus, Interapothek, Notaderm y Acofar.

La acción viene motivada por la detección de una posible contaminación de estos productos con la bacteria burkholderia cepacia, que puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

La notificación, que se hizo pública el pasado jueves 9 de octubre, es el resultado de una investigación que comenzó en el mes de agosto. En aquel momento se detectó la burkholderia cepacia en un producto antiséptico para piel sana destinado exclusivamente al ámbito hospitalario que fue retirado. Posteriormente, se ha ampliado esta decisión a la clorhexidina de varias marcas que se comercializa en farmacias y supermercados.

Productos y lotes de clorhexidina afectados por la orden de la Aemps e imágenes de su etiquetado, para que puedan ser mejor identificados:

Montplet solución acuosa con clorhexidina 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana

Ampliar

Número de registro 837-DES

Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, , 53855, 54029, 54056

Eroski spray clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana

Ampliar

Número de registro 1186-DES

Lote 52381

Botikit clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana

Ampliar

Número de registro 1186-DES

Lotes: 53627, 53595

Alvita clorhexidina digluconato 2% para piel sana biocida para la higiene humana

Ampliar

Número de registro 841-DES

Lote: 52383

Cuidaplus clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana

Ampliar

Número de registro 841-DES

Lote: 53103, 53119, 53665

IA Interapothek clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana

Ampliar

Número de registro 841-DES

Lote: 53152, 53175

Notaderm clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana

Número de registro 841-DES:

Lote: 53112, 53679, 53711

Acofar clorhexidina digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana

Ampliar

Número de registro 841-DES

Lote: 53133, 53150

Temas

Supermercados

Medicamentos

salud