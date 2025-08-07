Muy próxima la fecha de lanzamiento del Iphone 17 La llegada de los nuevos dispositivos traerá novedades a Apple

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

A la nueva serie de Iphone 17 le falta muy poco, y es que casi se puede confirmar que la multinacional presentará sus nuevos dispositivos en poco más de un mes. Y, como cada año, Apple opta por el mes de septiembre para el lanzamiento entrella de cada año. Además, este año trae novedades en sus móviles.

El martes día 9 del próximo mes, tal y como recoge la web alemana Iphone-Ticker, es la fecha elegida por Tim Cook, CEO de Apple, para mostrarle al mundo los nuevos smartphones: Iphone 17, Iphone 17 Air, Iphone 17 Pro y Iphone 17 Pro Max. Y probablemente también estrenen el Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3; y los AirPods Pro 3.

Además, eso no es todo, ya que pasados tres días, el 12 de septiembre abrirán la apertura de reservas de los nuevos dispositivos; y el 19 del mismo mes será el lanzamiento oficial.

¿Y el Iphone 17 Plus?

Muchos se preguntarán si dejarán de hacer el Iphone 17 Plus, y no es del todo mentira (ni del todo cierto). Y es que, en esta ocasión, la firma de la manzana mordida decidirá apostar por un modelo, el ya mencionado Iphone 17 Air, más pequeño y delgado, aunque, por el momento, su batería no apunta del todo bien.

De igual forma, aún queda esperar a la que Apple confirme la fecha oficial de la nueva serie de dispositivos móviles, aunque no tardarán en confirmarlo.