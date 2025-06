Muere a los 68 años Mike McCallum, tricampeón mundial de boxeo

El Norte Valladolid Lunes, 2 de junio 2025, 18:32 Comenta Compartir

El mundo del boxeo está de luto. El tricampeón mundial de boxeo Mike McCallum ha muerto a los 68 años en Las Vegas. El expúgil jamaicano se dirigía con su coche al gimnasio pero no llegó a su destino, pues fue hallado sin vida junto a la carretera, según ha informado 'The Jamaica Observer'. Al parecer, el propio boxeador había detenido el coche tras empezar a encontrarse mal de forma repentina aunque aún no se han hecho oficiales las causas del fallecimiento.

Apodado como 'The Bodysnatcher' ('El ladrón de cuerpos') por sus contundentes golpes al cuerpo, consiguió durante su carrera 49 victorias -36 de ellas por K.O.-, cinco derrotas y un empate, y logró además los títulos del peso mediano de la AMB y del peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En 1984 se convirtió en el primer boxeador de Jamaica en ganar un título mundial al derrotar al irlandés Sean Mannion en el famoso Madison Square Garden de Nueva York, en un combate por el título de peso mediano junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Este sumado a otros muchos triunfos, le llevó en 2003 a formar parte del prestigioso salón de la fama del boxeo.