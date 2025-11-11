El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una turista se abanica en el puente romano de Córdoba, durante una ola de calor. EFE

España entra en el Top20 de países con mayor riesgo de sucumbir a los fenómenos climáticos

Es de los pocos países desarrollados en el 'Índice de riesgo climático', elaborado por Germanwatch y presentado este martes en la COP30

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

Las catástrofes provocadas por el cambio climático se identifican con países en desarrollo, cuya población empobrecida está más expuesta a las olas de calor, las ... tormentas y las inundaciones. Sin embargo, España aparece en el 'Índice de riesgo climático', como una de las naciones más afectadas en tiempos recientes y es el único país desarrollado del Top20 donde hay naciones como Chad, Jamaica, Malawi, Granada, Mali, Myanmar, Nepal, Níger, Papúa Nueva Guinea o Filipinas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  4. 4 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  5. 5

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  6. 6

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  9. 9 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  10. 10

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla España entra en el Top20 de países con mayor riesgo de sucumbir a los fenómenos climáticos

España entra en el Top20 de países con mayor riesgo de sucumbir a los fenómenos climáticos