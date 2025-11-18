El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar precintado por los Mossos d'Esquadra Efe

Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

La mujer, de avanzada edad, ha fallecido en el centro sanitario al que fue trasladada

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:07

Los Mossos d'Esquadra ha detenido durante la madrugada de este martes, 18 de noviembre, a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre. Según parece, el arrestado en l'Hospitalet de Llobregat habría arrojado presuntamente a la víctima que, tras ser trasladada al hospital, ha fallecido.

Los agentes recibieron el aviso por parte de unos vecinos. Se personaron en el lugar de los hechos sobre las doce de la noche, momento en el que procedieron a la detención del varón. También acudieron a la vivienda los servicios sanitarios, que atendieron a la mujer, que todavía estaba viva. Los médicos acabaron confirmando su muerte prácticamente a su llegada al hospital de Bellvitge.

El detenido se encuentra este martes en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet. En las próximas horas se le tomará declaración.

