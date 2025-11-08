El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Guardia Civil EP

Detenidas cinco personas por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio

La víctima fue vendida por sus propios padres a una familia de Lleida a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos básicos

C.P.S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a otra familia residente en Lleida para ... que contrajera matrimonio con su hijo. Con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, también han sido detenidos otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. La menor, que ya ha sido liberada, fue localizada mendigando en la localidad catalana de Les Borges Blanques.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  4. 4 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  5. 5

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7 Una mujer muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina
  10. 10 Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenidas cinco personas por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio

Detenidas cinco personas por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio