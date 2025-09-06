El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

En EE UU, España, México y otros países, esta práctica ha hallado en las redes un escaparate sin precedentes

Rochelle de Oro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:00

La maternidad subrogada, un tema médico y ético que antes era discutido en círculos especializados, se presenta actualmente en las redes sociales como una experiencia ... personal, emocional y hasta aspiracional. Gestantes y agencias de maternidad subrogada comparten contenido idealizando esta práctica, dividiendo la conversación pública entre la empatía y la controversia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  2. 2

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  4. 4

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  5. 5 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  6. 6 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  7. 7

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  8. 8

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias