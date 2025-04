El sonido del tapetán viaja de Medina de Rioseco a Valladolid

Un niño debajo de un paso vestido con túnica morada o negra tocando un tambor de cuero forrado de tela negra que se llama tapetán ... con un peculiar sonido es una imagen tradicional de la procesión del Jueves Santo de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Un peculiar sonido sordo que durante estos días ha viajado a Valladolid para oírse en Valladolid en el Pinar de Antequera, en la plaza del Ejército o en los parques Ribera de Castilla y de la Paz gracias a los ensayos que realiza el niño de Medina de Rioseco de 13 años Daniel Arroyo Díez de cara a tocar este Jueves Santo en la procesión del Mandato bajo el paso de Jesús Nazareno de Santiago.

Fue en 2023 cuando Daniel al saber que su tío abuelo Jesús Sánchez iba a ser mayordomo de 2024 de la Hermandad del Nazareno de Santiago decidió ser el tapetán de la procesión de ese año, por lo que empezó los ensayos, bien en Valladolid, donde reside, o en Rioseco, cuando se acercaba todos los fines de semana, ayudado por el cofrade José Miguel Martín.

Sin embargo, ese Jueves Santo toda su ilusión y horas de ensayos se convirtieron en tristeza cuando la lluvia suspendió la procesión sin ni siquiera poder salir en el desfile de gremios. Solo pudo tocar en el refresco, un acto en el que se talla a los hermanos que van a portar el paso a hombros, y en el iglesia, junto al paso, cuando se decidió la suspensión, con muchas lágrimas, consolado por la hermana de la cofradía Laura Argüello.

Sin embargo, más allá de conformarse, Daniel «seguía empeñado» en ser tapetán en la procesión de 2025, con el consentimiento del mayordomo de este año, en esta ocasión Salustiano Fernández, en una de sus obligaciones de servir el paso. Días en los que Daniel solo quería no crecer mucho para poder entrar bajo el tablero del paso. No tardó en ponerse a ensayar otra vez, con la misma dinámica de ensayar durante la semana en Valladolid, como ha estado haciendo hasta hace unos días, antes de las vacaciones, en las casas de sus abuelas, la paterna, María Ángeles Sánchez, y la materna, María Alicia Díez, pero solo de 18.00 a 20.00 horas, para no molestar muchos a los vecinos. Por eso, muchas veces iba a los parques de La Paz y de Ribera de Castilla o a la plaza del Ejercito, donde está su colegio, o su abuelo materno, Luis Díez, le llevaba al Pinar de Antequera.

Unos espacio al aire libre donde el peculiar sonido llamaba la atención de los transeúntes, con comentarios como que el tambor está roto o de qué cofradía es, «porque la gente en Valladolid está acostumbrada a un tambor normal y el tapetán lo ven raro», según expresó el padre de Daniel, Gonzalo Arroyo, que este año portará a hombros el paso del Nazareno de Santiago en la procesión del Jueves Santo, en la que su tío Jesús Sánchez llevará el banderín de la cofradía, lo que, sin duda, serán motivos de orgullo para Daniel, que, como todos los riosecanos, es un niño muy semanasantero, de hecho su profesora de Religión en el Colegio Maristas siempre le pide que explique la Semana Santa a sus compañeros.

Gonzalo Arroyo aseguró que será un año de gran emoción, porque «la Semana Santa de Rioseco es esto, que tu hijo que no pudo tocar el tapetán en el año en que su tío abuelo era mayordomo, lo haga este año cuando salga con el banderín y su padre portando el paso». Jesús, Gonzalo y Daniel pertenecen a la Hermandad de Jesús Nazareno de Santiago en una larga tradición familiar de varias generaciones. «La historia de mi familia, dentro del Nazareno de Santiago, la conocemos a partir de la reorganización de la cofradía, ya que el primer libro que conservamos pertenece a aquel momento de principios del siglo XX, donde ya varios miembros con el mismo linaje aparecen inscritos desempeñando labores de tesorería o incluso sirviendo el paso, ocupando en aquellos tiempos difíciles de estrecheces económicas, su deber como mayordomos, entre ellos mi bisabuelo», según expresó Gonzalo Arroyo en un artículo de la revista de Semana Santa de 2024.