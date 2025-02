Las tres bajas por jornada de la Sego

El peor momento: tercera jornada de la temporada en descenso, equipo más goleado y peor average

La Gimnástica vive su peor momento, no solo porque termina por tercera jornada en todo el curso en puestos de descenso, sino que es 17ª, su suelo clasificatorio, y tiene a dos puntos la salvación, un puesto que representa Osasuna B con 28 puntos, sexto por la cola, el primero que mantendría la categoría. Una lucha de la que se han escapado rivales que tenía por detrás a final de 2024. Destaca el Bilbao Athletic, que ganó el sábado su quinto partido seguido y ha pasado de antepenúltimo a tener 34 puntos, a tiro del 'play off' de ascenso. Con 32 está el Real Unión, que tuvo la peor racha de la liga, con seis derrotas en siete jornadas, un precedente que los de Ramsés Gil no tienen lejos tras caer en cinco de sus últimos seis.

Los problemas también vienen por detrás, pues no hay ningún equipo desahuciado. El Amorebieta sigue colista, pero se ha enganchado tras ganar a la Ponferradina, el rival al que visitarán los segovianos el domingo (17:30 horas), y tiene ya 23, solo tres menos. Por delante tiene a Sestao River (25) y Barça Atlètic (25), cuyas derrotas no pudo aprovechar la Segoviana (26), que recibirá la semana siguiente al equipo que tiene por delante, el Ourense (27), también en descenso. Por delante de Osasuna, está el Lugo, con 29 y un partido menos. Para encontrar a los siguiente hay que irse ya a la treintena: Tarazona (30) y Celta Fortuna (31).

Los cuatro goles encajados ante Osasuna confirman a los segovianos como el equipo más goleado de los dos grupos de la Primera RFEF con 47. En lo que va de 2025 ha encajado 19 y solo ha marcado cinco, lo que ha empeorado su average (-17), también el peor del grupo, un aspecto clave, pues es el criterio de desempate en caso de igualdad a puntos y en el average particular.