La clase magistral de Sixtus desnuda a una defensa de la Segoviana en crisis

Justo un año después de ganar ante el Sanse un partido que valió un ascenso, la Gimnástica Segoviana perdió este domingo en el mismo césped ... uno que puede costar una permanencia. La culpa la tuvo Sixtus Ogbuehi, un delantero nigeriano con nombre de gladiador romano cedido por el Eldense que descosió a la defensa azulgrana con una actuación digna de fútbol profesional –dos goles y dos asistencias– ante la que no hubo réplica. El filial de Osasuna sale del descenso con su primera victoria fuera de casa en tres meses y los de Ramsés Gil se atascan en él –a dos puntos de la permanencia, que marcan los navarros– tras su tercera derrota seguida en casa, su quinta en seis partidos.

Segoviana Carmona, Silva, Abel Pascual, David López, Rubén, De la Mata, Fer Llorente, Rodrigo Sanz, Hugo Díaz, Berlanga y Joshua Farrell. 2 - 4 Osasuna Promesas Stamatakis, Arguibide, Sierra, Diego Espejo, Diego Moreno, Garriz, Osambela, Xabi Huarte, Arroyo, Jon García y Sixtus. Cambios Segoviana: Diego Gómez por David López (m.46), Javi Borrego por Hugo Díaz (m.46), Tellechea por Rodrigo Sanz (m.63), Marcel Céspedes por Rubén (m.78) y Astray por De la Mata (m.84).

Cambios Osasuna Promesas: Unai Santos por Ibaider Garriz (m.46), Lumbreras por Arroyo (m.57), Pedroarena por Xabi Huarte (m.76), Dani Sancho por Jon García (m.85)y Mutiva por Sixtus (m.85)

Goles: 0-1: Jon García (m.13),1-1: De la Mata (m.19), 1-2: Jon García (m.29), 1-3: Sixtus Ogbuehi (m.45+2), 2-3: Josh Farrell (m.64), 2-4 y Sixtus Ogbuehi (m.79).

Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias (comité gallego). Amarilla a Garriz, Sierra, Santos y Moreno por Osasuna; a Silva por la Sego.

Otros datos: La Albuera: 2.378 espectadores

Tras alinear a los dos nueves en Barcelona, Ramsés dio el testigo a Farrell y premió a Rodrigo Sanz en el extremo junto a Berlanga. No hubo sorpresas, con Sergi Molina de vuelta a una convocatoria tres meses, pero aún sin el rodaje para más. Un equipo hecho para tener balón, pero Osasuna dijo que era suyo y expuso las vulnerabilidades azulgranas sin él. Lo hizo con dibujo muy flexible, con Ibaider Garriz, el capitán, como comodín táctico, el pivote que hacía línea de tres centrales en defensa y se desplegaba como líbero cuando su equipo tenía la posesión. Un equipo poroso en defensa, pero con talento por doquier. Puro filial.

No tardaron en enseñar sus cartas. La de Sixtus, que buscaba una y otra vez la espalda de los centrales, la especialidad de Osasuna, como ya demostró en la victoria de octubre en Tajonar. Se plantó enseguida ante Carmona, un compromiso que evitó el asistente levantando la bandera. Primer aviso. El dominio se tradujo en un par de córners servidos por Jon García; al segundo llegó Sixtus, que se anticipó a Carmona al primer palo, pero cabeceó fuera: segundo aviso. El tercero lo daría García, que remató un balón con lazo en el punto de penalti ras internada del lateral zurdo, Diego Moreno, pero salió sin mordiente, centrado.

Ver 44 fotos Fotos de la derrota de la Segoviana ante el Osasuna B. Antonio de Torre

La Sego buscó la protección con el balón y tejió una secuencia con dos centros desde la derecha, de Silva y Sanz, que buscaban rematador: no solo Farrell, sino Hugo Díaz y Berlanga, que acudía al área cuando la acción transcurría por la otra banda. Fue un consuelo efímero, porque a la siguiente llegó el 0-1. Creado, no podía ser de otra manera, por Sixtus, que le ganó la carrera a López y aprovechó la media salida de Carmona para regatearle, esperar con calma junto a la línea de fondo y asistir a García, que esta vez no perdonó. Llegaron tarde las ayudas y el meta solo pudo recuperar la posición.

Si en otros partidos la Sego podía lamentar el mayor acierto del rival, el 0-1 premiaba la cantidad y la calidad de Osasuna. En esos momentos delicados, encontró el balón parado, una acción clavada al 2-1 de Barcelona ocho días atrás: córner tenso de Fer Llorente desde la izquierda y remate de De la Mata al primer palo. El colegiado atribuyó el tanto en propia a un defensa culé y el de Garcillán se empeñó en sumar su primer gol. Ganó la carrera a su par y puso dirección a un testarazo cruzado inapelable.

Pero fue un empate de generación espontánea, el único tiro a puerta azulgrana del primer tiempo. Osasuna dominaba con sus transiciones ante un equipo que iba a la guerra porque quería el balón y asumía el riesgo de una defensa adelantada para hacerse con él. Sixtus era una pesadilla para los centrales y se adueñó del partido. Con todo, el gol llegó de la nada, un balón dividido que Arroyo convirtió en navajazo con un pase filtrado al nigeriano, de nuevo en su salsa, una carrera contra un central. Luchó con mesura Abel Pascual, que metió el cuerpo sin jugarse el penalti o la roja –o las dos– y no frenó su avance. Cuando llegó a Carmona, regaló otro gol a García.

El gol no cambió la ambición de Osasuna y expuso más a la Segoviana, yerma en ataque y porosa atrás. Las contras eran de miedo, máxime cuando venían de fuego amigo. Y Sixtus marcó al fin. Todo partió de una pérdida de López, que la sacó por el centro y propició la gran habilidad rival: su improvisación. García le devolvió el favor a su compañero convirtiendo el robo en asistencia. El nigeriano se tomó su tiempo y filtró un tiro entre los centrales que pasó sobre Carmona, que se quejó de falta de visión. La Sego perdía al descanso por sexta semana seguida.

No había tiempo que perder y Ramsés sacó a Borrego y Gómez por Díaz y López, el central sacrificado. El segoviano que no marca generó otra asistencia perfecta para Farrell, que estaba encima de la portería, pero la mandó alta a los 24 segundos de la reanudación. Aquello no activó la épica. De hecho, Sixtus tuvo el cuarto tras robarle la cartera a Rubén, pero la mandó alta. Tendría que pasar cuarto de hora hasta que Farrell se estrenó como azulgrana, aprovechando un rebote en una falta lateral de Llorente para anticiparse ante dos rivales y colar el balón suelto por abajo junto al palo. El público entonó al fin el «sí, se puede».

Hubo unos minutos para soñar, con una defensa navarra plagada de amarillas y otro envío lateral de Llorente que provocó un breve caos en el rechace, pero no. La Sego no tradujo su dominio posicional en ocasiones y Sixtus cerró el partido con otra acción gestada en un suspiro: saque de portería que peina Lumberas para que el nigeriano gane otra carrera a Abel y se perfile a la derecha para batir a Carmona. Ya no hubo vuelta de hoja y el público ovacionó al verdugo cuando fue sustituido. Todavía hubo tiempo para que Stamatakis sacara un misil a la escuadra de Berlanga, el último estertor de un equipo que lucha, pero no gana.