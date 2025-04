Proponen un tren turístico para tres estaciones centenarias abandonadas

Es un proyecto muy atractivo que busca revitalizar el patrimonio histórico e industrial del medio rural segoviano. El arquitecto Adolfo Rubio Cobos ha presentado a ... la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León una propuesta para recuperar tres estaciones de ferrocarril centenarias de la provincia de Segovia: Ortigosa de Pestaño, Yanguas de Eresma y Hontanares de Eresma. La iniciativa plantea la restauración de estas infraestructuras, actualmente en desuso, y la puesta en marcha de un tren turístico que recorra el trazado de la antigua línea férrea Segovia-Medina, cerrada desde 1993.

El proyecto propone la restauración de los edificios de las tres estaciones, la recuperación del tramo de vía que las conecta y su uso turístico mediante vehículos históricos. Además, prevé una ampliación posterior hacia Segovia capital y Nava de la Asunción, donde la antigua estación, hoy Museo del Poeta Jaime Gil de Biedma, podría beneficiarse de la llegada de un ferrocarril histórico. La extensión a Segovia, descrita como «lógica e ideal» por el arquitecto, requeriría negociaciones con Renfe y Adif que podrían gestionarse en paralelo al desarrollo del grueso del proyecto.

Las estaciones, con más de un siglo de antigüedad, tendrían un enfoque turístico-cultural y de alojamiento rural. Se prevé ofrecer paquetes turísticos con pernoctaciones consecutivas en las tres paradas, complementadas con vagones-hotel adaptados que circularían junto a la locomotora histórica. Asimismo, se organizarían actividades en colaboración con los ayuntamientos para difundir la cultura local, impacto que beneficiaría a toda la campiña segoviana. El proyecto plantea el mantenimiento del actual trazado de la Vía Verde, compatible con el uso del tren histórico gracias a su funcionamiento elemental y de bajo riesgo. En opinión del arquitecto, esto potenciaría una infraestructura actualmente necesitada de mantenimiento.

El estado de conservación de las tres estaciones es crítico. Sobre la de Ortigosa de Pestaño planeó hace unos meses una declaración de ruina que obligaba a su demolición, aunque la movilización de la Asociación Vecinal La Estación contribuyó a paralizarla. No obstante, aún no ha llegado solución futura alguna, pese a iniciativas como la que el grupo de Izquierda Unida elevó al Congreso de los Diputados. Rubio Cobos subraya que Adif ha mostrado disposición a ceder las estaciones, cuyo abandono contrasta con su valor histórico. El arquitecto lamenta que, de no actuar, estas infraestructuras podrían desaparecer. Aunque el foco está en Ortigosa por su situación crítica —incluida en la Lista Roja del patrimonio en peligro—, las otras dos estaciones también requieren atención urgente.

La propuesta cuenta con el respaldo técnico de Rafael García de la Mata Escudero, experto en restauración del patrimonio industrial, y de una entidad promotora con capacidad económica para restaurar las estaciones, reimplantar la vía y rehabilitar el material rodante histórico. Actualmente, García de la Mata está inmerso en otros dos proyectos, uno para el restablecimiento en Sevilla del tren de la Exposición Iberoamericana de 1929 y otro para la recuperación en Granada de los tranvías de La Alhambra y Sierra Nevada.

Los vecinos que defienden la Estación de Ortigosa de Pestaño han recibido la noticia con entusiasmo. Consideran que se trata de una oportunidad única para revitalizar la comarca. Construida en 1915, esta estación dio lugar a su alrededor un pequeño barrio industrial que incluía fábricas de harinas y hielo, un molino, un aserradero, panaderías, una central eléctrica y diversos comercios.