Navafría estrena coche eléctrico para sumar más residentes fijos El servicio, fruto de un convenio entre Hyundai y el Ayuntamiento, plantea ventajas como el sello ambiental para Madrid Centro

Luis Javier González Segovia Martes, 19 de agosto 2025, 10:03

Navafría tiene desde ayer un coche eléctrico en la plaza del Ayuntamiento para que sus vecinos lo alquilen. Es el primer pueblo segoviano que explora un servicio impulsado por Hyundai en el medio rural como un motivo más para sumar vecinos o convertir segundas residencias en primeras. Porque este enclave serrano que no llega a los 300 empadronados tiene una población real en verano que supera holgadamente los 2.000. Este alquiler por horas –o un día completo– pretende incentivar la movilidad y facilitar los traslados a Madrid, el origen del grueso de su población flotante, tanto por el ahorro como por el distintivo ambiental.

El Ayuntamiento de Navafría se puso en contacto con Hyundai España cuando un vecino supo del servicio en una feria, ofertado a localidades con menos de 5.000 habitantes. El convenio recoge la cesión de un coche por vía renting, algo que la empresa lleva ofertando desde 2019 por un coste variable que, según su página web, oscila entre los 650 y los 950 euros mensuales. El gasto final para las arcas municipales dependerá de lo recaudado con los usuarios. «Habrá meses que si se está utilizando constantemente lo mismo nos sale hasta gratis o podemos llegar a ganar dinero», subraya su alcaldesa, Jennifer Berzal.

El servicio puede contratarse a través de una aplicación (VIVe Hyundai) por un máximo de 24 horas. El primer mes es gratuito para los empadronados. No podrá alquilarse desde medianoche a las seis de la mañana «para evitar vandalismos y malos usos». Para registrarse hay que subir al servidor una foto del DNI y al permiso de conducir, además de asociar la cuenta a una tarjeta de crédito. Los empadronados pagarán cuatro euros por hora –por seis los no empadronados– y 40 por el día completo, por los 60 que deberá abonar el resto. Se accede a él a través de la app, con el requisito de dejar media hora de lapso entre que un usuario lo deja y lo recoge el siguiente, por asegurar un mínimo de batería. «Depende de para qué lo utilices, pero tiene mucha autonomía, cerca de los 500 kilómetros». Una cifra que aumenta un centenar más si los desplazamientos son urbanos. El contrato está firmado por un año. «Si funciona, lo mantendremos», subraya la alcaldesa.

La empresa instala el cargador eléctrico y gestiona la app, mientras el Consistorio, con el requisito de habilitar un punto visible, apenas ha tenido que tirar un cable. El vehículo es, a su vez, un soporte de marketing rotulado del propio concesionario y del pueblo: «Navafría es vida». Es un modelo Kona, cuyo precio de venta oscila en torno a los 30.000 euros. «El primero que nos ofrecieron era más pequeñito; si tienes que hacer compra… Por eso hemos cogido el modelo medio». Berzal resume la filosofía del servicio: «Lo que pretende es ser un complemento al transporte público. En los pueblos pequeños tenemos menos oferta que en las grandes ciudades». Aunque el grueso de los vecinos tiene coche propio, hay limitaciones. «Hay personas que no pueden acceder a Madrid por emisiones. Y al final ir allí con tu coche supone más gasto que llevarte el coche eléctrico». En parte porque los parkings son gratuitos para ellos en la zona delimitada por Madrid Centro. «Pasar todo el día en Madrid por 40 euros… a mí con mi coche no me cuesta eso».

Navafría está conectada por la línea regular de autobús que conecta Segovia con Ayllón, con apena dos paradas diarias, utilizado desde poblaciones vecinas como Matabuena o para desplazarse a Segovia. «Hay familias que no se pueden permitir el lujo de tener más de un coche en casa, teletrabajan y necesitan ir en días puntuales al trabajo. O quien no tiene coche y necesita ir a hacer gestiones a Segovia, Valladolid o los pueblos cercanos. Gente que le gusta los coches eléctricos, pero económicamente no puede acceder a ellos. O sí un día no me arranca el coche por la mañana, sé que tengo esa posibilidad. Cada uno tiene sus necesidades, esto es una forma más de paliarlas».

Como otros coches de alquiler, el vehículo tiene un seguro y el usuario solo costearía de su bolsillo los 500 primeros euros de un accidente del que haya sido declarado responsable. Precisamente por el seguro está el requisito de tener al menos 25 años y tres de experiencia con el carné para poder contratarlo. El mantenimiento es cosa de Hyundai. «El Ayuntamiento se encarga de tenerlo limpio y estar un poco pendiente del uso».

Una forma más de fidelizar vecinos. «Todos lo pueblos queremos sumar empadronados; el que diga que no, miente. Los pueblos nos mantenemos de ellos, no de la gente que viene 15 días. Lo que buscas cuando te vas a vivir al pueblo son servicios. Si con este tipo de proyectos se puede ir sumando, ¿por qué no?» Su siguiente batalla es frenar la caída de niños en el colegio. «Ojalá vinieran muchas familias a los pueblos, no solo un mes en agosto».

