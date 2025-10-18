El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Multitud de visitantes en los expositores de la feria de los jóvenes empresarios de Segovia, este sábado. Óscar Costa

Los jóvenes emprendedores salen a la calle para acercar su talento a la sociedad

La Plaza Mayor de Segovia acoge una nueva edición de FeriAje, que se ha convertido en un punto de encuentro empresarial y de inspiración

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:34

El ambiente festivo ha envuelto la celebración de una nueva edición de Feriaje, la feria que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, ... que ha llevado a la Plaza Mayor de la ciudad una amplia representación de las propuestas de emprendimiento en las que trabajan para darlas a conocer a multitud de personas que han visitado los expositores instalados.

