Los jóvenes emprendedores salen a la calle para acercar su talento a la sociedad

El ambiente festivo ha envuelto la celebración de una nueva edición de Feriaje, la feria que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, ... que ha llevado a la Plaza Mayor de la ciudad una amplia representación de las propuestas de emprendimiento en las que trabajan para darlas a conocer a multitud de personas que han visitado los expositores instalados.

Más de veinticinco iniciativas de jóvenes empresarios de la provincia se han dado cita en la feria, que, además de ser un escaparate para enseñar el talento que hay detrás de los proyectos que desarrollan, se ha convertido desde sus inicios en un punto de encuentro y de inspiración, como subrayó en la presentación de esta última edición de Feriaje el presidente de la asociación, David San Ignacio.

Acciones como la de este sábado hacen visibles de cara a la sociedad a los emprendedores segovianos que pelean por salir adelante y continuar creciendo en sus propuestas sin perder de vista las raíces.

Fijar población en los pueblos

Y es que una de las apuestas de la asociación está enfocada a la creación de sinergias con ayuntamientos, otras organizaciones y grupos de acción local con el objetivo de detectar las necesidades y las expectativas de los emprendedores en el medio rural. El asentamiento de población en los pueblos segovianos mediante el emprendimiento de los jóvenes, que vean posibilidades que les hagan quedarse y no contribuir a la diáspora hacia otros polos fuera de Segovia que les puedan brindar salidas profesionales que no encuentran en su tierra, es una de las líneas de trabajo de AJE, que aspira a potenciar el mundo rural como uno de los motores más productivos en el crecimiento de la economía provincial.

Por eso es importante para la asociación el apoyo de las instituciones públicas, de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) que la ampara y de entidades educativas que fomenten la formación y la orientación cuando un joven se propone emprender.