La Granja honra su espíritu solidario en el inicio de las fiestas de San Luis

Los pueblos de Segovia se llenan de vida durante el verano. El momento culmen del periodo estival para los municipios son las fiestas patronales, aquellas por las que se espera pacientemente el resto del año. Toda fiesta de pueblo contiene diversas actividades: música, actos infantiles, religiosos, taurinos, comidas populares... Sin embargo, antes del estallido de felicidad, tiene lugar el acto más especial, el más simbólico. El pregón es un instrumento reivindicativo, de reconocimiento, y el Real Sitio de San Ildefonso ha contado por segundo año consecutivo con personas muchas veces 'invisibles', pero que llevan a cabo una gran labor social. En 2024 el pregonero fue Daniel Martín Velasco 'Tibu', el vendedor de la ONCE de la localidad, con un 71% de discapacidad. Este año el reconocimiento es grupal a una organización que cumple 30 años y cuya labor es imprescindible para el correcto desarrollo de las fiestas.

Los voluntarios de Protección Civil del Real Sitio de San Ildefonso subieron al balcón de la casa consistorial ante una plaza abarrotada de granjeños disfrazados y deseosos de dar comienzo a las fiestas de San Luis 2025. El pregón fue muy emotivo. El más veterano del grupo, Juan Cañas, tomó el micrófono para dedicar una parte del discurso a sus compañeros de Valencia, casi diez meses después de la llegada de la dana. Explicó su gran relación con sus homólogos de Buñol, Moncada, Manises y Benetússer, entre otras localidades, a los que consideran amigos. «Valencia ha sido un referente para nosotros. Fuimos por primera vez en 2006, con la visita del Papa, y desde entonces hemos regresado 18 años a ayudar en el gran premio de motociclismo de Cheste o la tomatina de Buñol», comentó el médico.

Sin embargo, el momento más especial llegó al hablar de la última gran catástrofe en la ciudad mediterránea. «Llegó la dana y nos integramos en la 'Operación Moncada'. Fuimos, pero no solos. Fuimos con todos los vecinos de La Granja y Valsaín, con las manos llenas de vuestra aportaciones. Como dice nuestro lema: 'En esta familia nadie lucha solo'», comentó Juan Cañas, que también aprovechó para agradecer al Ayuntamiento, las empresas y todas las organizaciones que colaboraron para que la ayuda llegara a tierras valencianas. Por último, habló de la felicidad de «ondear la bandera de La Granja y Valsaín fuera de tu tierra» e hizo entrega al alcalde, Samuel Alonso, de un diploma y una medalla. El cuerpo de Protección Civil del Real Sitio recibió el pasado mes de marzo ese reconocimiento por parte de la alcaldesa de Moncada, María Amparo Orts Albiach, por la labor de de auxilio, rescate, búsqueda, asistencia y limpieza en la poblaciones afectadas por la dana.

También hubo tiempo para los agradecimientos, aunque ellos casi nunca reciban los que merecen. «Desde que se creara esta agrupación en 1995, hace ya 30 años, hemos vivido junto a vosotros la intensidad de la vida, en lo bueno y lo no tan bueno, en la risa y el llanto, en la salud y la enfermedad, en el miedo y la esperanza, en el dolor y la fiesta», arrancó el pregón. Los agradecimientos fueron múltiples. «A todos los voluntarios que pasaron por este grupo de Protección Civil, a los que están como Epi y Antonio y a los que vendrán. Especialmente aquellos que han dejado una huella como Jesús Gila o Juan Cañas, nuestro médico de referencia y el que nos ha dado una gran formación», dijo Javier Velasco, uno de los miembros de la agrupación. «Gracias a los compañeros que resisten y creen en Protección Civil; a los que no tenéis uniforme y nos ayudáis y apoyáis; a nuestra familias, que entienden nuestros horarios; a nuestros amigos, a los que siempre enredamos en la solución de un problema; y a todos los empleados municipales, cuerpos de seguridad y médicos».

En lo referente a la festividad y el municipio, los miembros de Protección Civil no quisieron olvidarse de nadie. «Gracias por dejarnos ser parte de la identidad de este pueblo: la solidaridad. La heredamos de los que nos precedieron y se la haremos llegar a las siguientes generaciones. Por nuestros mayores, nuestra historia, nuestras fiestas, nuestro deporte, la igualdad y todas las asociaciones locales a las que seguiremos apoyando». También recibieron sus agradecimientos correspondientes las peñas, a los que van a La Granja a disfrutar de las fiestas y, sobre todo, a los que trabajan durante esos días tan especiales para que todo salga según lo previsto: cocineros, limpiadores, vigilantes, personal del ayuntamiento...

Acto seguido de la entrega del diploma y la medalla al alcalde, se procedió al lanzamiento del cohete. El estallido tuvo una respuesta al unísono: jóvenes y mayores celebraron el inicio de las fiestas en la abarrotada plaza de los Dolores, a los pies del ayuntamiento. Dan comienzo las fiestas de San Luis en La Granja, que se alargan hasta el miércoles 27 y en las que no faltarán el encendido extraordinario de las fuentes, la judiada o los encierros nocturnos.

