Ken Follet: «Las noticias falsas son peligrosas para las democracias» Ken Follett, durante su comparecencia ante los medios en Segovia. / Antonio de Torre El autor británico publicará una nueva novela en 2020 siguiendo la línea de sus últimas obras CLAUDIA CARRASCAL Segovia Viernes, 21 septiembre 2018, 23:08

Las garras de la religión y las historias de espías siguen despertando el interés de los lectores, por eso el escritor británico Ken Follett ha optado por dedicar sus últimas novelas a esta temática y a las fatídicas guerras que dejó la religión en Europa en los siglos XVI y XVII. Con ellas también pretende dejar un consejo: «Hay hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar las devastadoras guerras de religión». Además, sostiene que en estos tiempos proliferan las noticias falsas ('fake news'), procedentes de políticos y en los medios, que son «peligrosas para las democracias». Aunque también defiende la idea de que la literatura haya sido un punto de inflexión para reducir la crueldad en el mundo porque, en su opinión, los libros «permiten ver el mundo desde el punto de vista de otras personas».

Segovia, una historia de novela Ken Follett. / A. de Torre Todavía no ha tenido tiempo Ken Follett de conocer Segovia en profundidad, pero el hecho de que la ciudad esté construida en el alto de una colina ya hace pensar que quienes la concibieron pensaban que podían ser atacados, algo que «en sí mismo ya constituye una historia», puntualiza el escritor. También se refirió a la Dama de las Catedrales y aunque reconoce que todavía no la ha visitado por dentro el exterior es sorprendente, hasta el punto de que la de Segovia es «la catedral más espectacular que haya visto». Asimismo, mostró interés por descubrir el motivo por el que el templo cuenta con unas dimensiones tan grandes, pero por el momento desconoce si esta pequeña Ciudad Patrimonio de la Humanidad podría convertirse en un escenario de sus próximas novelas.

También atribuye a los intelectuales un papel decisivo en la sociedad ya que, según explica, son los encargados, junto a los líderes europeos, de desmontar las noticias falsas que se generan en un mundo dominado por Internet y las tecnologías. «Si no sabemos la verdad no podemos ser realmente libres», sentencia. No obstante, considera que cada vez es más difícil que la gente sepa la verdad. En los años 70, momento en el que él mismo trabajaba como periodista, se contaban verdades, a veces teñidas de sensacionalismo, pero ahora periódicos, televisiones y radios «cuentan mentiras y noticias falsas que son peligrosas para las democracias» porque complican su funcionamiento, advierte.

«Un escritor, igual que un artista, tiene que reinventarse constantemente»

Historia y suspense se mezclan en gran parte sus novelas, aunque tiene una norma inquebrantable y es que todos los datos históricos que refleja en sus obras «son verdad», para ello se documenta durante años y cuenta con equipo de historiadores, que revisan el primer borrador y emiten sus correcciones. Es por eso, que Follett prefiere escribir sobre el pasado: «Se conocen los detalles y el final de la historia, que es lo más importante».

Follett ha alcanzado la cima y acumula un total de 160 millones de ejemplares vendidos de más 30 obras, tan conocidas como 'La caída de los gigantes', 'Los pilares de la Tierra', 'Vuelo final' o la última, 'Una columna de fuego'. Novelas con las que ha tratado de lanzar al lector un «encantamiento mágico» para que se sumerja en el mundo creado en el libro, hasta el punto de que no quiera volver a la realidad, una sensación que define como «el placer más intenso de la literatura». Generar intriga y lograr que el relato evolucione constantemente son otras claves para crear un 'best seller', y es que, a su juicio, «es importante que en un novela pase algo nuevo cada cuatro, cinco o seis páginas».

A lo largo de sus 44 años de trayectoria literaria Follett reconoce que ha «mejorado un poco como escritor y aprendido mucho». Por eso, ahora su narrativa se centra más en emociones y sentimientos y no tanto en persecuciones y luchas. Además, anuncia que en un futuro próximo su obra puede dar un nuevo giro y centrarse en otros géneros y temáticas alejadas del relato histórico porque «un escritor, igual que un artista, tiene que reinventarse constantemente», admite. Estos cambios todavía no podrán apreciarse en su próxima novela que, según adelanta, saldrá a la venta 2020, porque todavía tiene que sufrir muchas modificaciones.

Las catedrales son de todos

El patrimonio fue otro de los temas que abordó el escritor durante su participación en una jornada informativa que se celebró con motivo del festival internacional de las ideas, el Hay Festival. Así, expresó que «las catedrales y monumentos son propiedad de todos porque fueron nuestros ancestros los que acarrearon las piedras para construirlas e hicieron las labores de albañilería».

Y aunque defiende su mantenimiento y es consciente de que los gobiernos no pueden afrontar todos los gastos, en el fondo, no entiende porque es necesario pagar para visitar monumentos que son de todos. Un pensamiento que reconoce que se debe a que en su interior hay «un pequeño comunista», bromea. A los niños y jóvenes les aburre ver iglesias, pero para la gente más madura es un placer visitar monumentos, según Follett, quien dice que los europeos son conscientes del patrimonio cultural que atesoran sus ciudades.

Aficionado a la lectura desde los cuatro años, asegura que no se imagina escribiendo una historia sobre el Brexit, sin embargo, si afirma que podría ser un drama interesante el asunto del nacionalismo catalán, aunque reconoce que no sabe lo suficiente acerca de este tema como para abordarlo en sus obras.

Respecto al Brexit también se muestra convencido de que el Reino Unido pierde más tanto a nivel económico como espiritual. Por eso anima a los británicos a que abandonen los temores, se retiren y apuesten por la convivencia.

En defensa de las mujeres

El afamado escritor reconoce que las mujeres de sus libros siempre son prominentes, algo que defiende como normal, «igual que lo son los hombres», justifica. Y el escritor se muestra horrorizado de haber sido participe del cambio hacia la igualdad y, sin embargo, que toda una serie de acontecimientos pasaran desapercibidos para él. «Tal vez yo tenía los ojos cerrados, me decían lo que ocurría y yo no escuchaba, es terrorífico», puntualiza Follett, a la vez que defiende la necesidad de apoyar a todas las mujeres para evitar que sigan ocurriendo injusticias con ellas como las que se producen hoy día.