El Espinar destina 87.000 euros a la digitalización de la piscina climatizada

El Ayuntamiento de El Espinar suma una «piscina inteligente» a su catálogo de infraestructuras y servicios. Una inversión que supera los 87.000 euros ha ... permitido digitalizar el recinto de la piscina cubierta. El sistema Nagi instalado recientemente permite monitorizar «todo lo que ocurre en el vaso principal con máxima precisión», lo que facilitará las labores de mantenimiento y también mejorará las prácticas deportivas.

«¡El Espinar se lanza a la piscina del futuro!», celebró el Consistorio en redes sociales. El proyecto de digitalización, que ha contado con una subvención de 46.499 euros con cargo a fondos europeos NextGeneration, ha culminado esta semana y son muchos los nadadores que han podido conocer las nuevas funcionalidades. La iniciativa está emparentada con la «innovación, sostenibilidad y calidad de vida», ya que «moderniza el servicio y convierte la piscina climatizada en un referente tecnológico», subrayó la entidad municipal.

La digitalización del recinto ha consistido en la colocación de unos dispositivos de monitorización tanto dentro como fuera del agua, lo que sirve para realizar un mejor control de la piscina, de la seguridad de los asistentes, de los retos deportivos de los nadadores y, además, esta infraestructura pasa a formar parte de la red de piscinas conectadas. «Es algo que posiciona a El Espinar en el mapa del turismo deportivo nacional», insistió el Ayuntamiento.

Los socorristas detectarán los incidentes en el agua gracias a las conexiones que se establecerán con los nadadores. En caso de necesidad, una vibración y señal visual alertarán de cualquier suceso.También se tendrá un registro en tiempo real de las personas que se encuentran en el vaso, lo que posibilitará el control de aforos conforme a la normativa; y se ha dotado a su vez de un tablero digital que optimizará la gestión de la instalación al recopilar datos de horas, días y sesiones con mayor afluencia.

Una de las novedades más destacadas que ofrece este proyecto de digitalización realizado en la provincia de Segovia está relacionada con la actividad deportiva. Esto se debe a que la piscina dotará al nadador de toda la información de su sesión a través de una pantalla. Cualquier vecino podrá comprobar el ritmo, número de largos y los descansos que ha realizado. Es una ayuda que excede las instalaciones municipales, ya que el usuario tendrá la posibilidad de llevarse los entrenamientos a casa a través de una aplicación móvil, donde podrá revisar las mejoras, su estado de forma y todos los registros.

El amplio presupuesto destinado a la iniciativa, que «no ha requerido obras invasivas», conectará a los usuarios de la piscina climatizada de El Espinar con otros profesionales. Se podrán realizar competiciones y retos entre municipios que cuenten con esta tecnología, la cual también apuesta por la inclusión.