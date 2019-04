Eduardo Calvo, de Ciudadanos, el candidato que no podrá votarse a sí mismo este 28-A Eduardo Calvo, candidato de Ciudadanos al Congreso. / El Norte Su empadronamiento en Segovia es reciente EL NORTE Segovia Sábado, 27 abril 2019, 18:56

El candidato de Ciudadanos al Congreso, Eduardo Calvo, no podrá votar la lista electoral que él mismo encabeza por haberse empadronado en Segovia después de la última actualización del censo. Por ello, todavía no puede ejercer el derecho al sufragio en Segovia, circunscripción por la que se presenta. Después de trabajar a lo largo de los últimos diecisiete años como director del Instituto Cervantes en Argel, Beirut, El Cairo o Tánger, Calvo (Madrid, 1949) se empadronó hace unos meses en Segovia junto a su mujer. No rehúye el apelativo de cunero porque teniendo en cuenta su dilatado bagaje profesional en destinos en el extranjero, el candidato confiesa serlo «en cualquier sitio, hasta en Madrid».

Calvo es licenciado en Derecho y profesor de Sociología, además de cultivar de forma apasionada la poesía. Sin embargo, no es su primera incursión política. Durante la dictadura de Franco, militó en la Liga Comunista Revolucionaria, aunque no tardó en desvincularse.