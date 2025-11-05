Denuncian ante la Unión Europea la situación del agua en Los Ángeles de San Rafael

El partido político Vecinos Núcleos de El Espinar (VNEE) ha presentado una denuncia ante la Comisión de la Unión Europea para poner de manifiesto la ... situación que sufren los vecinos de Los Ángeles de San Rafael, núcleo de población perteneciente a El Espinar, en relación con el servicio del agua y su gestión. Desde hace más de veinte años, la empresa Aquona, antes denominada Aquagest, se encarga de gestionar este recurso que suministra a los ciudadanos. En diciembre del año pasado, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) autorizó a la Mancomunidad, y por ende al Ayuntamiento, a realizar una captación del agua en la desembocadura del río Moros, siendo el único núcleo que no se abastece del embalse de El Tejo.

Esta situación viene heredada de la recepción completa de Los Ángeles por parte del Ayuntamiento espinariego, tal y como explica en la denuncia VNE. «Aquona es una empresa dedicada a la gestión de aguas, introducida como Aquagest de manera irregular en Los Ángeles de San Rafael por el promotor y multipropietario, Óscar Gil, a la par de presidente de la Comunidad de Propietarios, con unas condiciones nunca aprobadas por los vecinos», explican.

El acuerdo establecía una serie de condiciones con esta empresa, la cual no se sometió a ningún tipo de concurso o licitación. «Estas condiciones, junto a la necesidad de los vecinos de un bien básico e imprescindible, crean una situación ideal para satisfacer un afán recaudatorio desmedido, que no se ha detenido en sus límites legales. Con este fin, pactó cláusulas fuera de toda lógica, como relacionar el alcantarillado y la depuración, no con los metros cúbicos consumidos, sino con los metros cuadrados de suelo de cada parcela, lo que dispara el importe de las facturas, determinando un coeficiente único para cada consumidor», explican en la denuncia.

Los vecinos critican que el precio que pagan por el agua sea «muy superior» al del resto de núcleos de El Espinar

Esto provoca que los vecinos que residen en Los Ángeles paguen una cantidad muy superior a la del resto de núcleos y siempre la misma, independientemente del consumo. «Hay que tener en cuenta que hay muchas viviendas que son de veraneo y que no consumen nada durante diez u once meses. La maniobra se completó con la determinación de un precio del agua entre cinco y seis veces superior al precio legal determinado por la ordenanza del Ayuntamiento. Además, se suma el hecho de que los precios desmedidos y fuera de todo control, nunca han recibido la aprobación perceptiva de la Comisión de precios de la Junta de Castilla y León», aseguran.

Por otro lado, la denuncia pone de manifiesto la mala calidad del agua haciendo referencia al texto consolidado del real decreto 3/2023 del 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos-sanitarios del agua de consumo, su control y suministro. «Como hemos expresado en la denuncia colectiva ante el ministerio de Sanidad, Aquona aparentemente cumple en el análisis completo con su obligación de parámetros, pero no totalmente, ya que se deja sin publicar dos parámetros obligatorios como son la legionella, con la gravedad para la salud que implica, y los ácidos haloacéticos, ácidos que podrían evidenciar una sobredosificación en el tratamiento químico (contra el cual previene la propia ley), normalmente sobrecloración que produce partículas organocloradas, confirmadas hace ya tiempo como cancerígenas, además de posibles consecuencias de alteración neurológica», exponen. Además, acusan al Ayuntamiento de no realizar sus análisis obligatorios y no realizar una vigilancia adecuada de los lugares de captación del agua.