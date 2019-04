Esta es la catedral de clicks que un joven segoviano construye desde hace once años Antonio de Torre Luis Gómez Garzón, miembro de la Feligresía de San Andrés, expondrá en Semana Santa su peculiar maqueta en La Alhóndiga CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 4 abril 2019, 11:18

«Empecé en el 2008, en verano. Vi que Playmobil había sacado una iglesia, pequeña, y mi padre me la consiguió en Madrid. Cuando llegó a las jugueterías de Segovia, me compré seis iglesias más. Las fui uniendo hasta levantar la catedral. Luego he ido pidiendo piezas a la central de Playmobil, en Alemania, y puedo decir que la construcción sigue abierta, porque todos los años incorporo algo nuevo o cambio alguna pieza. Es algo que me apasiona».

Luis Gómez Garzón (Segovia, 1996) ha invertido casi once años en construir una catedral de Playmobil cuyo campanario mide 1,28 metros. Estudiante de Derecho y miembro de la Feligresía de San Andrés y de su banda de tambores y de la Hermandad de La Estrella, de Sevilla, es un apasionado de la Semana Santa, pero también de las maquetas, del coleccionismo y de los playmobil. Este año va a tener la oportunidad de exhibir su catedral en la sala de exposiciones de La Alhóndiga. La maqueta ocupará un lugar destacado dentro de la exposición de fotografía artística que todos los años organiza la Junta de Cofradías. Segovianos y turistas tendrán, por lo tanto, la oportunidad de admirar una pieza única, porque Luis ha ido construyendo su peculiar edificio con imaginación y muchas dosis de cariño. A su catedral –cuya fachada recuerda un poco a la de Notre Dame– no le falta un detalle: el altar, los retablos, la sacristía, la sala capitular... «Me gustaría añadirle el trascoro y el claustro, pero mi madre me va a acabar echando de casa. No tengo sitio en la habitación».

Es la una de la tarde y las campanas de la torre de la catedral de Luis dan la hora. «Le puse un reloj, pequeño, en una de las fachadas, pero en el interior del campanario tiene un teléfono oculto, con todas las combinaciones, para que salte cuando tiene que saltar. Y da las horas, las horas de misa, el Ángelus... Es una catedral viva... No sé cuántas horas le llevo dedicadas, no las he contado, pero la media puede ser una al día, fácilmente. Llego de la universidad y me pongo con ello... ¿Que qué dicen mis amigos? Están acostumbrados. Hombre, a los que se lo cuento por primera vez, se sorprenden un poco. No es muy habitual que alguien se dedique a construir una catedral en su habitación», cuenta.

En el altar mayor, un click-obispo preside la eucaristía, en presencia de varios sacerdotes; delante tiene un plato con pan consagrado. En una capilla cercana, hay una réplica exacta del Cristo con la Cruz a cuestas de Ademar, la cofradía de los Maristas segovianos, pero en miniatura: mide nueve centímetros y es de resina. «Mi deseo es llegar a tener en miniatura todos los pasos de la Semana Santa segoviana. Me enteré de que la empresa 1 Pixel Studios había escaneado en 3D los pasos de los Maristas y el Cristo Yacente que acompañamos los feligreses de San Andrés, que pertenece a la Catedral. Me puse en contacto con ellos para que me proporcionaran una reproducción. Tuve que pedir autorización a la cofradía y al Obispado, pero no hubo problema y ya he recibido el Cristo de los Maristas. Ahora estoy a la espera de que me llegue el Cristo Yacente. Me encantaría poder exponerlo en La Alhóndiga».

Esta Semana Santa será especial para Luis. Por un lado, expone su maqueta («me hace mucha ilusión», dice) y, por otro, la Feligresía de San Andrés conmemora el cuadragésimo aniversario del acompañamiento del Cristo Yacente. De hecho, no podrá estar en Sevilla el Domingo de Ramos, como ha venido haciendo desde que forma parte de La Estrella, porque los de San Andrés han organizado una procesión extraordinaria con el Cristo Yacente para esa tarde. «La Semana Santa de Sevilla no tiene nada que ver con la de Segovia. A mí me gustan las dos, cada una en su estilo, y no soy partidario de que incorporemos cosas de allí. Coger ideas, sí; imitar porque sí, no», reflexiona.

La catedral de Luis podrá verse en La Alhóndiga entre los días 10 y 21 de abril. Otro aliciente más para una Semana Santa que se encuentra a la vuelta de la esquina.