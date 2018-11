BALONCESTO - LEB Plata Pere Sureda estará de baja en el CB Tormes hasta enero tras la taquicardia que sufrió en pleno partido Pere Sureda, durante la taquicardia. / MANUEL LAYA El alero balear se ha sometido a pruebas que recomiendan al jugador del equipo charro estar sin entrenar JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 6 noviembre 2018, 18:39

El alero de La Antigua CB Tormes, Pere Sureda, ya sabe el periodo de baja que le mantendrá apartado de las canchas. El jugador sufrió una taquicardia en pleno partido de la LEB Plata durante el CB Plasencia en el pabellón de Würzburg en la cuarta jornada liguera y tuvo que ser ingresado.

El propio jugador balear ha sido el encargado de dar la noticia en sus redes diciendo que «hoy podía recibir una buena o mala noticia. Ha tocada mala, tengo que estar 3 meses más por precaución sin entrenar. Si todo va bien, a mediados de enero estoy de vuelta! Gracias por el interés y el apoyo!», señala el alero.

Como señaló el propia Sureda a este periódico en una entrevista, el tema de las taquicardias viene de lejos: «El primero fue con 13 años y no volvió hasta los 17. Y luego 6-7 veces. Siempre haciendo deporte. A veces empezando el entrenamiento hablando con un compañero andando y el corazón pasaba de 70 a 200 pulsaciones en un segundo, y otras veces ya con algún entrenamiento de más intensidad. Yo ya he pasado por el quirófano por ello y me dijeron que si en cuatro o cinco meses no volvía a pasar estaría curado finalmente y así fue. No me pasó. Ya pensaba que estaba curado, y fue más bien un shock que volviera a pasa», explicó el jugador.