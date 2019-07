FÚTBOL - Segunda B Adrián Llano se despide de la afición de Unionistas tras no llegar a un acuerdo para renovar Adrián Llano sale al campo con dos canteranos de Unionistas. / María Serna El jugador, como señaló este medio hace unos días, cuenta con ofertas del Marino de Luango y el Langreo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 20 julio 2019, 12:34

El asturiano Adrián Llano no seguirá la próxima temporada en Unionistas CF. Tras una bnrillante primera temporada en el club charro, las dos partes o han llegado a un acuerdo para renovar por el equipo salmantino tras varios meses de negociaciones y el jugador ha optado por hacer público que no seguirá en Unionistas a través de una carta de despedida en las redes sociales. El jugador, que como señaló este medio durante esta semana cuenta con propuestas de su tierra para seguir en Segunda B del Marino de Luanco y el Langreo, era una petición expresa del técnico Roberto Aguirre para renovar.

«En la vida hay decisiones difíciles de tomar y esta es una de ellas. Hoy me toca despedirme de Unionistas de Salamanca, el club en el que he vuelto a disfrutar del fútbol y en el que más a gusto me he sentido. Las razones no son otras que estrictamente personales. Quiero dar las gracias al míster, a todo el cuerpo técnico y al club por la confianza depositada en mí. Gracias de corazón a todos y cada uno de mis compañeros por todos los momentos que me habéis regalado durante este año y por haber sido mi segunda familia. Y, por supuesto, gracias a vosotros, la afición. Sois el motor de Unionistas y me habéis hecho sentir como en casa. Gracias por vuestro apoyo incondicional desde el primer momento que llegué a Salamanca. Dejo atrás una etapa increíble de la que me llevo amigos para siempre. No es un adiós, es un hasta luego. Por lo pronto, seré un unionista más desde la grada. Toda la suerte del mundo en esta temporada».

El club también ha señalado en sus redes que «definitivamente Adrián Llano no continuará en Unionistas. El jugador ha decidido regresar a Asturias, y esta tarde estará en el partido para despedirse de todos».