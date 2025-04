El Real Valladolid entra en el club de los tres descensos consecutivos

J.C. Cristóbal Sábado, 26 de abril 2025, 18:24 Comenta Compartir

Muchas cartas de 'dolor y perdón' tendrá que escribir el departamento de comunicación del Real Valladolid para consolar la tristeza y el hastío de la afición pucelana, la más amplia en número de su historia a tres años de cumplir su centenario. Como las sensaciones son muy personales, y cada uno las administra de una manera, hay que recurrir a las cifras para calibrar el caudal de vergüenza que arrastra el club blanquivioleta en la era Nazário.

El 5-1 del Villamarín no hizo más que certificar un descenso anunciado desde hace semanas, incluso desde hace meses; la derrota ya no sangra, sí los cinco goles, que caen por inercia sobre un cuerpo ya caído en la lona. Es la tercera vez que la portería del Real Valladolid encaja cinco balones (Atlético, Villarreal y Betis), en otras dos fueron siete (Barça y Athletic) y en tres, cuatro (Sevilla, Getafe y Atlético, de nuevo); goleadas que le acercan con peligro a los 94 que recibió el Osasuna hace ocho años (ahora son 81 y faltan cinco jornadas), el registro negativo de la edad moderna del fútbol. Los 134 del Lérida de la temporada 50-51 están fuera de cuentas.

También está a salvo la condición de peor equipo liguero de la historia. Superó los 13 puntos del Sporting 97-98 hace tres meses y medio, precisamente contra el Betis (1-0); desde entonces, los equipos de Cocca y Rubio solo añadieron un punto en catorce partidos (1-1 con Las Palmas).

Sí que hay un club al que se incorpora el Real Valladolid: el de los equipos que encadenan tres descensos consecutivos a Segunda, con el agravante de que sus antecesores lo hicieron en tiempos de fútbol en blanco y negro. Hasta ahora, esa etiqueta lo llevaban el Málaga, en los años cincuenta, el Deportivo, en la sesenta, y el Celta, en los setenta; han tenido que pasar cincuenta años para que se una el Real Valladolid de Sergio (2021), Pacheta/Pezzolano (2023) y Pezzolano/Cocca/Rubio (2025). Javi Sánchez, Luis Pérez y Kike Pérez tienen el 'privilegio' de haber participado en las tres campañas.

El primer equipo en triplicar descensos fue el Málaga entre los años 1951 y 1955, un ciclo con el Real Valladolid en Primera División. El club andaluz era un novato entre los grandes y pagó el salto de categoría El Málaga no pudo mantenerse pese a contar con entrenadores del pedigrí del 'Divino' Ricardo Zamora, en su primer año, y del mismísimo Helenio Herrera, en el segundo, una solución de emergencia que no funcionó cinco años después de desembocar en España vía Pisuerga y de hacer doble campeón de Liga con el Atlético de Madrid, de hecho 'El Mago' comenzó el curso en el Manzanares. Seis veces se enfrentó el Málaga en ese periodo al Real Valladolid, un rival que le superaba en varios cuerpos y que se reflejó en un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas contra los castellanos, que firmaron un sexto (por delante del Athletic y del Real Madrid), decimosegundo y noveno puestos en la clasificación.

Hubo que esperar diez años para que el relevo del Málaga lo tomara el Deportivo de la Coruña, un club con una vida paralela al Real Valladolid en varias fases de su historia. Los de Riazor sumaron sus tres descensos entre 1963 y 1967, con una sola coincidencia con los de Zorrilla en la primera de las temporadas, aquella en que la plantilla de Ramallets acabó en cuarta posición (por delante del Barça), la mejor de siempre. Coruña y Valladolid se repartieron una victoria en esa temporada 62-63, con debacle gallega en la promoción de permanencia contra el Levante.

En la nómina del Deportivo de esa fase estaban el entrenador Enrique Orizaola (que después pasó por Valladolid) y los futbolistas Betancort, Miche (que fichó por el Pucela al año siguiente del descenso en 1963), Veloso o Benegas, que compartió seis años de portería con Saso en Zorrilla.

El último en sufrir un quinquenio negro fue el Celta de Vigo entre 1975 y 1979, años en los que el Real Valladolid vagaba en su travesía en el desierto de Segunda División. Los celestes de la época estuvieron entrenados por nombres como los de Carmelo Cedrún y Laureano Ruiz y en sus filas militaron ilustres como 'El Loco' Fenoy, leyenda pucelana en los ochenta, Rivas, central que se dio a conocer en Zorrilla, y Rodilla, con un paso efímero por el Real Valladolid. Han tenido que pasar cuarenta y seis temporadas para que otro equipo se uniera al club del Málaga, Coruña o Celta; para hacerse una idea del paso del tiempo, en esa Liga 78-79 el Pucela se quedó a un gol de subir a Primera y de jugar la final de la Copa del Rey.

Un componente de la actual plantilla del Real Valladolid está en las listas de todos los directores deportivos que recibieron la confianza de montar plantillas para estar en Primera. Un nombre en letras rojas. El de Darwin Machis, el extremo venezolano que atesora el dudoso honor de encadenar cuatro descensos, uno de tras de otro, con Granada, Real Valladolid, Cádiz, y tropezón en la misma piedra con los blanquivioleta, si bien en sus dos temporadas en Zorrilla tuvo un papel bastante secundario.

Los cuatro de Machis

No sé si Machis encontrará huecos para alcanzar a futbolistas 'especialistas' en descensos. Uno de ellos es el central De Quintana, con cinco caídas con Osasuna, Rayo (dos veces), Mérida y Cádiz entre 1994 y 2006. El portero Navarro Montoya sí tiene una serie de tres descensos consecutivos con Extremadura, Mérida y Tenerife entre el 97 y el 99, prolongó su serie al llegar a los cuarenta, pero ya en Argentina. El ex blanquivioleta José Martínez presenta una tarjeta de cinco descensos, dos con el Real Valladolid (1961, con solo 20 años, y 1964) y tres con el Málaga (1966, 1969 y 1975, ya todo un veterano de 34 años). Una leyenda de Riazor, el delantero Loureda, también tiene cinco entre 1963 y 1973, todos de deportivista como buen 'one man club'. No se libró de los cinco un talento como el de Pepe Mejías, tres con el Cádiz (entre 1978, con 18 años, y 1984) y uno con el Murcia (1989) y el Rayo (1990).

El que, de momento, se ha librado de la lista negra en la que entra Machis es Embarba, hoy en día en el Rayo, aunque tiene en su currículum cinco descensos con Rayo (2016, 2019), Espanyol (2020 y 2023) y Almería (2024).

Comenta Reporta un error