Proponen sanciones de 5.000 euros y un año sin entrar a recintos deportivos por la trifulca previa al Real Valladolid-Alavés La pelea entre aficionados de uno y otro equipo tuvo lugar en mayo en el bar Kokomo y se saldó sin heridos

El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:01

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia ha resuelto sobre los incidentes que tuvieron lugar el pasado mes de mayo en los prolegómenos del partido entre el Real Valladolid y el Alavés, a raíz de una trifulca horas antes entre los aficionados de ambos equipos en el bar Kokomo. Un incidente, con botellazos por medio, que se saldó sin heridos pero que registró múltiples destrozos en el establecimiento.

En su informe, el Comité Antiviolencia propone sanciones de 5.000 euros y la prohibición de entrar en recintos deportivos durante un año a 59 aficionados, 56 de ellos del Alavés y 3 del Real Valladolid. Este es el primer paso del procedimiento, ya que ahora debe ser la Subdelegación del Gobierno en Valladolid la que instruya el expediente en curso.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 18 de mayo en las inmediaciones de un parque junto a la calle Padre José Acosta con una riña, de la que se desconoce el origen, que acabó con lanzamiento de botellines contra la cristalera del bar Kokomo. Agentes de la Policía Nacional procedieron a embolsar a este grupo de aficionados vitorianos para identificarles y abrir acta. Esto fue por la mañana, ya que el partido se jugó a las 19:00 horas.

Tras la propuesta de sanción, y en función de la decisión que se tome desde la Subdelegación del Gobierno, el procedimiento abrirá un pliego de cargos en el que los sancionados podrán presentar alegaciones. Una vez emitida la propuesta y resolución correspondiente, cabría la posibilidad de recurso.