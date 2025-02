Javier Clemente: «No es normal que un equipo que está para descender tenga el respaldo que yo ví en Zorrilla»

José Anselmo Moreno Jueves, 20 de febrero 2025, 13:35 Comenta Compartir

«Tengo salud, veo más fútbol que nunca y tengo más experiencia que nunca, creo sinceramente que estoy preparado para entrenar y si no entreno en España yo creo que es por no tener buena prensa», así responde Javier Clemente a la pregunta de si sus maletas están listas para salir del armario en cualquier momento. En este sentido, agrega: «Hay gente que tiene manía a una persona por lo que dicen de él, pero yo que creo que hay que conocer a las personas para opinar y lo mismo pasa con los futbolistas».

Sobre esas filias y fobias del fútbol, asegura que cada uno tiene sus gustos. «Hay un jugador que te dicen que es muy bueno, pero a mí igual no me gusta porque no es rápido o no marca bien o no es agresivo. Estoy en el derecho de tener mis propias ideas y preferencias porque al final el responsable soy yo».

Al hablar y opinar de fútbol, insiste en poner de manifiesto que él no está retirado de los banquillos. «Si no entreno, me aburro. Como yo a las 6 estoy en mi casa, me da igual estar aquí que en Valladolid o en cualquier otro sitio».

Sobre el Pucela de esta temporada, asegura: «Le he visto y en un partido concreto no me disgustó, pero en otros no ha estado nada bien y creo que para salir de la cola de la tabla hay que competir de otra forma y es que, además, a veces te traen a entrenadores de fuera y que no conocen bien estas situaciones. En Primera no hay ningún equipo malo y hay que conocerlos bien a todos para intentar hacerlos daño».

Siguiendo con Valladolid, destaca el comportamiento que tuvo el público cuando él estuvo aquí porque «en un equipo que está para descender no suele ser normal contar con el respaldo que yo vi en Zorrilla».

Recuerda que en Pucela comía todos los martes con «una panda» de casi 30 personas en el restaurante del museo. «Cómo no me va a gustar a mí Valladolid, si es que me lo pasé en grande por allí», agrega.

Recuerda especialmente a Manucho. «Le quería muchísimo, es un gran chaval pero yo creo que no sabían animarle allí. Pasó algo parecido con Pelé. En ese equipo había jugadores que daban una imagen de cierta apatía cuando llegué, pero conmigo rindieron y yo cuando llego a un sitio no hago caso a nadie, me fío solo de lo que veo».

Dice que él no es de acordarse de detalles, aunque sea en días grandes. «No me acuerdo de alineaciones que he puesto, creo que ni siquiera de la que jugó la final de Copa, pero siempre me ha llamado la atención lo cuadriculados que son algunos medios de comunicación con las demarcaciones de los jugadores».

Habla de algún encontronazo con periodistas por sacar a jugadores «muy defensivos», por ejemplo. «Es que si tú no pones de central a uno que juega de central en su equipo ya se meten contigo. Para mí uno puede ser centrocampista aunque en su equipo juegue de central, y lo mismo pasa con un lateral».

Al respecto, pone el ejemplo de Rafa Alkorta en el Mundial de 1994. «En Estados Unidos le dije que marcase al número uno alemán y le puse de pivote. Me contestó que vaya lío en que le iba a meter».

Pues no, «yo le dije que era tan rápido como el alemán y que él sabía jugar al fútbol. Lo secó de cine y empatamos con un gol de Goico desde el córner, que todavía no sé si tiró a gol», subraya.

Sigue hablando de partidos y de mil anécdotas. No para. Es curioso, admite que no es «nada detallista» pero su cabeza va a mil por hora recordando cosas. Tal vez sea verdad que el secreto de la juventud está en la actitud y no en los años.