La refundación del Real Valladolid

Ha sido el Betis el que cual camarlengo ha certificado la muerte del Real Valladolid. Sin martillo de plata y solo dejándose caer, nos ha ... cascado cinco goles que nos mandan definitivamente a segunda y sin embalsamar. La semana pasada comentaba lo importante que sería dar la vuelta a todo desde ya. Insistía en que quizá el aspecto deportivo era el menos importante, pese a que pueda parecer que es lo más importante. Ese comentario tiene una explicación. Y esa explicación que os debo os la voy a pagar, que diría Pepe Isbert. Insisto en que lo fundamental es refundar esto. Volver a ser el club que nos ha llevado a ser un club histórico está muy lejos de dedicar recursos a ser los mejores en redes sociales. Somos un club de fútbol por mucho que funcionemos como sociedad anónima.

¿Entonces si somos un club deportivo por qué lo deportivo no es lo más importante ahora? Pues porque todo empieza por la palabra club y eso implica alinear objetivos y valores desde la directiva hasta los aficionados. Hoy estamos muy lejos de ser un club. Hay conflictos internos, problemas institucionales, fuga del talento que teníamos y problemas para fichar refuerzos y todo esto ha traído consigo un bajo rendimiento deportivo y una decadencia institucional como no se recordaba desde la década de los 90 del siglo pasado.

Por eso es necesario definir de nuevo una identidad clara del club. Identidad que creo que existe, pero que se ha olvidado. A partir de esa identidad hay que priorizar el trabajo para que en lo deportivo volvamos a ser un club, un equipo, una familia.

Acertar con la identidad de club es importante para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Que conste que no critico las intenciones. Esto ha pasado porque lo que se ha hecho se ha hecho mal. Empezando por el modelo de Miguel Ángel Gómez (MAG) que provocó que hubiese años con 40 jugadores en plantilla porque se traían canteranos con contrato al año siguiente de la primera plantilla. Sistema ideal si eres el Real Madrid... o el Villareal, pero no el Real Valladolid. Los jugadores de la cantera del Real Valladolid no tienen mercado en segunda división, por lo que sea. Y de esos polvos vienen estos lodos. Que la gestión de Catoira es nefasta, pero viene con la mochila de los contratos de MAG y de Fran Sánchez. Si Miguel Ángel Gómez hubiera conocido la identidad del Real Valladolid tengo la completa seguridad de que hoy no estaríamos así. El mercado al que acudía era el nuestro, pero no para usarlo, sino para jugar al PC fútbol. En una frase que se usa mucho por aquí, el dinero tiene que estar en el campo. Somos un club con pocos recursos y hay lujos que no nos debemos permitir.

Si refundamos esto como club, llegará el éxito deportivo. Sólo espero que la gente lo comprenda y tenga cierta paciencia, porque de lo contrario el ejemplo del Zaragoza lo viviremos en nuestras carnes.