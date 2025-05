Folio en blanco en el Real Valladolid

Lo del síndrome del folio en blanco es algo que estoy experimentando en estos momentos. Con el descenso consumado y sin perspectivas con las que ... ilusionarse, al menos a la hora en la que estoy escribiendo esto, es muy difícil ponerse a redactar algo sobre el Real Valladolid. Ni siquiera la marcha de Anuar, que a día de hoy me parece más representativo que el propio escudo, me inspira a escribir unas líneas.

No quiero hablar de la presunta cogorza del presi. Doy por hecho que desde hace tiempo su interés por el equipo es nulo y que en su vida privada puede hacer lo que quiera. Además de esas imágenes el más perjudicado es él.

No quiero hablar de fútbol porque lo que vemos ahora es totalmente engañoso. Solo aspiro a intentar terminar de la forma más digna posible, si es que es posible y valga la redundancia.

Querría hablar de los nuevos propietarios y de sus intenciones, pero no puedo porque no sé si los va a haber, ni quienes van a ser.

Querría hablar de lo que promete Xavi Moreno, Sesé o Jorge Delgado, pero se ha decidido no quemarlos, porque espero que esa sea la razón de que no hayan ido ni convocados a fecha de hoy.

El caso es que llegado a este punto estaba buscando un pero para no hablar de la masa social. Y no lo encuentro más allá de que en realidad lo que vaya a ocurrir con los aficionados la temporada que viene sea un misterio. No sé qué va a ocurrir. Según las redes sociales lo que empezó un dos de junio de dos mil dieciocho en un partido contra Osasuna, va a escribir su punto final. Yo quiero pensar que no va a ser así. Diría incluso que me sorprendió lo que se celebró el gol al Barça el pasado sábado y lo poco que se celebraron los goles del Barça. Hay una especie de nacionalismo local en España que se ha arraigado en el fútbol e incluso ciudades como Getafe tienen entradas que hace un lustro no imaginaban. Por eso no creo que haya muchos aficionados de Primera, de esos que imitan a los jugadores que se quieren marchar cuando un equipo desciende y exigen aumentos cuando hacen una buena temporada. Creo que la gente se ha enganchado al fútbol y seguirá enganchada. Que además la rivalidad frente a Burgos y León si es que estos últimos acaban ascendiendo, será la mejor campaña de abonados.

Yo no comparto la actitud de una parte de la masa social, pero me quito el sombrero a la fidelidad que se ha mostrado un año en el que lo sencillo habría sido abandonar. Por cierto, cuando hablo de afición, hablo de la afición, no de los autodenominados guardianes de la pureza. Esos ya me dan más pereza.