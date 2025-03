Alternativas para el Real Valladolid

Éramos pocos y parió la abuela. Este refrán se aplica a cuando hay algo malo en exceso y de repente hay algo que empeora más ... la situación. Ojo, que entran los políticos a salvar al Pucela. El pasado martes fue el ¿líder? de la oposición en el Ayuntamiento de la capital el que salió a la palestra con una idea para salvar al Pucela. Ojo, que la intención me parece buena. No creo que vean un caladero de votos en esa moción y estoy seguro de que la intención es la que manifiestan. Sin ironía. El problema es que es un plan al que yo veo fisuras.

La primera es comparar momentos. Comparar los años 90 con la época actual me parece equivocado. Ni por el momento político o social ni por el momento del club. Para empezar en aquella época el club era una ruina, cosa que a día de hoy nadie me ha demostrado que ocurra. Hay una crisis de gestión deportiva, de identidad y de proyecto, pero si no nos han engañado el club es viable. De que en esa época no había partidos como Vox, Sumar o Podemos ya ni hablamos. Con la nueva política tenemos la misma corrupción, pero menos elegancia.

La segunda fisura que encuentro es que Pedro Herrero supone algo que no tiene por qué ser cierto. De hecho la época a la que él se refiere lo contradice. Habla del arraigo a la ciudad como si eso fuese una solución. Pues en la época a la que él se refiere, precisamente el problema era la gente de la ciudad que se acercó a medrar a costa del Real Valladolid. Lo que necesitamos es gente con un proyecto, no gente de Valladolid. Si es gente de Valladolid con un proyecto, miel sobre hojuelas, pero debe primar lo del proyecto. Haber vivido aquella época en la que hasta se cruzaron denuncias por agresión entre algún periodista local y un presidente me hace ser muy precavido con ese tema.

Lo de comprar acciones para venderlas más caras a los aficionados locales supongo que no lo habré entendido, porque me parece hasta chistoso que lo hayan puesto por escrito.

Sí creo que el Ayuntamiento debe tomar una iniciativa para sacarnos de este marasmo que estamos viviendo, pero como eje vertebrador que dirían los políticos de esa nueva política que nos ha tocado vivir. Nada más. Que no hay que olvidar que en este país hubo que rescatar a las cajas que estaban gestionadas por políticos.

En lo único que tuvo razón el señor Herrero es que el club está en malas manos y hay que evitar que caiga en peores. Pues eso.