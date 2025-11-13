Los 100 años de Alfonso 'Julio' Losco

Un equipo blanquivioleta de la temporada 1954-55. De pie: Saso, Matito, Lolo, Murillo, Domingo, Lesmes I y Tini. Agachados: Benegas, Cerdán, Ducasse, Losco (también en detalle), y Morro.

José Miguel Ortega Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

Nacido en Madrid el 13 de noviembre de 1925 -este jueves hubiera cumplido la centena-, Alfonso Losco Contreras ha sido uno de los jugadores que mayores prestaciones ha aportado en la historia del Real Valladolid. Titular indiscutible durante las cinco temporadas que militó en el conjunto blanquivioleta, todas ellas en Primera División, fue después entrenador del Europa Delicias durante dos campañas en las que potenció a numerosos jugadores que dieron el salto al primer equipo blanquivioleta: Aguilar, Renedo, Panchulo, Quique, Redondo, Marañón, Tejedor, Calero,…

Losco, a quien se conocía más por el apelativo de Julio que por su nombre, Alfonso, en recuerdo a un tío suyo, había comenzado la andadura futbolística en un par de equipos de la región, el Ávila y el Fábrica Nacional de Palencia, cuando ambos conjuntos militaban en Tercera División.

Su velocidad le sirvió para jugar de extremo, aunque fue después, en el Hércules de Alicante donde le descubrieron aptitudes para hacerlo como lateral izquierdo, siendo en esa demarcación donde dejó constancia de su valía en las filas del Real Valladolid al que llegó en la temporada 1952-53, con el equipo en primera, siendo Ramón Pradera el presidente y José Iraragorri el entrenador.

El club había traspasado a Lesmes II al Real Madrid, de modo que cubrir el puesto de lateral izquierdo era una de las necesidades más apremiantes y requeridas por el nuevo técnico. La contrastada categoría de Rafa Lesmes ponía muy difícil el panorama para su sustituto y más aún si provenía de un equipo de Segunda División.

No obstante, bastaron unos cuantos entrenamientos y un par de partidos amistosos para ganarse la confianza del entrenador, hasta el extremo de que junto a Ortega fue el único jugador que disputó todos los partidos oficiales de la temporada: 30 de Liga, 2 de Copa y 5 de la Copa Federación, que se adjudicó el Pucela batiendo en la final al Cacereño.

Aunque ya había jugado en el Viejo Estadio Zorrilla cuando militaba en el Ávila, el debut oficial de Losco en partido de Liga tuvo lugar el 14 de septiembre de 1952, contra el Zaragoza en el campo de Torrero que se saldó con una contundente victoria blanquivioleta por 0-4.

La presentación ante los aficionados vallisoletanos fue una semana más tarde y con resultado adverso, pues la Real Sociedad ganó por 1-2 a pesar de que Losco sujetó bastante bien al veterano extremo internacional del equipo donostiarra, Epi.

Iraragorri estaba encantado con el rendimiento y la regularidad del lateral izquierdo, como lo estarían Luis Miró y Rafa, que fueron los entrenadores que dirigieron al Valladolid en las otras cuatro temporadas en las que Losco vistió los colores blanquivioletas, siendo el dueño de la camiseta número 3, que en aquellos tiempos era la que distinguía al lateral zurdo.

En las filas vallisoletanas Julio Losco disputó 158 encuentros oficiales y marcó 6 goles, casi todos de penalti, ya que se convirtió en un especialista poco menos que infalible en el lanzamientos desde los once metros. Tenía muy buen toque y además pegaba tan fuerte a la pelota que los porteros rivales no podían atajar el disparo aunque hubieran intuido por qué lado iba a llegar la pelota a las mallas.

Después de cinco brillantes temporadas en las que supo ganarse el cariño y el respeto de los aficionados, la directiva del Real Valladolid decidió prescindir de sus servicios, más por la edad –32 años– que por el rendimiento, de modo que aceptó una oferta del Levante para jugar dos campañas más y prolongar su carrera hasta los 35 con la temporada final de su dilatada trayectoria en las filas de la Cultural Leonesa, en Segunda División.

Ampliar

A modo de balance de su carrera futbolística, digamos que el espléndido zaguero madrileño disputó más de 300 partidos oficiales, de los que 158 fueron en Primera División, durante los cinco años que fue jugador del Real Valladolid.

Y si Losco dejó huella entre los aficionados locales, también hay que decir que la ciudad de Valladolid dejó huella tanto en su corazón como en el de su esposa, Tere, la novia que conoció durante su estancia en el Ávila, pues se casó con ella fundando una familia ampliada despues con dos hijos, Julio y Alfonso, que se afincó en la capital del Pisuerga con un bar muy popular, el Teyca, por el nombre de las esposas de los dos socios, Tere y Carmina.

Aparte de unas inigualables sardinas con limón, el Teyca ofrecía a su numerosa clientela un trato entrañable, casi familiar. Esta actividad hostelera no fue obstáculo para que Losco mostrara sus conocimientos futbolísticos como entrenador del Recreativo Europa Delicias, filial del Real Valladolid en el que, como decíamos, se forjaron muchos de los jugadores que después darían el salto al primer equipo.

En la temporada 1963-64, cuando tenía a sus órdenes a gente que después sería titular en el Valladolid, la trayectoria del filial fue realmente brillante pues se clasificó cuarto en un grupo en el que estaban rivales como la Cultural Leonesa, la Ponferradina, el Béjar, la Arandina y el Palencia.

En la siguiente, muchos de esos jugadores habían subido al primer equipo, pero aún así el Europa salvó la categoría y Losco pudo centrarse más en su bar hasta llegar la jubilación y el fallecimiento, a los 69 años de edad.

Ahora, con motivo del centenario de su nacimiento, la Asociación de Veteranos del Real Valladolid y su hijo Alfonso, han organizado un sencillo pero emotivo homenaje en el que también se rendirá tributo a Joseba Aramayo (el día 20 de noviembre), que ha dado 35 años de su vida al club blanquivioleta, primero como jugador y después como masajista.

Reporta un error