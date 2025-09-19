Villalón de Campos vuelve a convertir al queso en su producto estrella

Uno de los puestos de queso en la edición del mercado de 2024.

Miguel García Marbán Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:18 Compartir

Queso de cabra, de oveja o de vaca; curado, semicurado o reserva; con romero, con pimentón, en aceite, con pasas, con manteca, en crema con lomo ibérico, fundido, con leche macerada en cuevas, con cecina o sin lactosa son solo algunas de las variedades del sabroso manjar que mañana sábado se ofrecerán en Villalón de Campos con motivo de la celebración de la décimo cuarta edición del Mercado del Queso.

El evento será inaugurado por la senadora Arenales Serrano, dentro de una jornada festiva en la que la terracampina localidad regresará a uno de sus lejanos y populares sábados en los que tuvieron gran renombre los mercados que se celebraban en la plaza del Rollo, siendo el producto estrella el queso con el nombre del pueblo, también conocido como pata de mulo.

El mercado, que se ubicará principalmente en la bella calle Mayor porticada y en la plaza del Rollo, contará con «25 puestos seleccionados minuciosamente con quesos artesanales llegados de todos los rincones de España», según manifiesta el alcalde villalonés, José Ángel Alonso.

Por otra parte, el regidor asegura que «la actividad se ha consolidado» y recuerda que el objetivo principal de la cita es que «el mercado sea una fiesta para toda la familia, en la que niños y mayores se lo pasen bien».

En este sentido destaca las actividades infantiles como el pintacaras o los talleres de elaboración de pan y queso. Además, los visitantes podrán encontrar yogures artesanales, mieles, repostería, frutos secos, crepes, kebabs y mucho más productos del sector de la agroalimentación.

Catas comentadas

Por su parte, los mayores, además de hacer sus compras, podrán participar en las catas comentadas de queso, en las sabrosas degustaciones de este producto principal o en admirar, en familia, la Cheese Parade. En concreto, se trata de una exposición al aire libre, sobre todo en la plaza del Rollo, de enormes esculturas con las que nueve artistas vinculados a Tierra de Campos rinden homenaje al queso.

Todo ello sin olvidar una atractiva animación que correrá a cargo del grupo de dulzainas Los Fogatos y de los pasacalles Bufonadas del grupo Kamaru Teatro, que llenarán de música y color las calles de Villalón de Campos.

De nuevo, el Museo del Queso tendrá su especial protagonismo en la actividad del mercado como un espacio donde conocer la sabiduría de una villa que, desde los tiempos medievales, destacó en la comarca por sus ferias y mercados. Con una jornada de puertas abiertas, los visitantes que se acerquen al museo, de la mano de las nuevas tecnologías, aprenderán todo sobre los métodos de fabricación de tan sabroso manjar, su importancia en la gastronomía y en la buena mesa.

Un año más, este Mercado del Queso no solo ofrecerá la oportunidad de degustar productos de alta calidad, sino también de conocer la historia y el valor cultural que el queso ha tenido en Villalón de Campos, convirtiéndose en símbolo de identidad local.

Villalón de Campos y su comarca pueden presumir de tener en su patrimonio gastronómico el popular queso que lleva el nombre de l municipio y que también recibe el sobrenombre de pata de mulo por su forma alargada y cilíndrica que se consigue con un molde o estera de esparto o mimbre.

La popularidad y expansión de esta sabrosa y delicada vianda llegó a través del mercado de Villalón de los sábados, que acabó conociéndose como Mercado del Queso. Nombre rescatado con acierto para la actividad que acoge mañana sábado el municipio como «una propuesta para estimular los cinco sentidos, nuestro oído, tacto, vista, olfato y gusto, a través de este delicioso manjar, sus métodos de fabricación, su importancia en la gastronomía y la buena mesa», según el sugerente lema que, una vez más, promociona el evento.

Este Mercado del Queso, una vez más, no solo ofrecerá la oportunidad de degustar productos de alta calidad, sino también supondrá un encuentro con la historial local y una manera de disfrutar en familia de un sábado totalmente diferente y sabroso.

PROGRAMA

Sábado, 20 de septiembre

Horario de mañana

11:00 h. Apertura del Mercado del Queso.

11:30 h. Taller participativo de elaboración de queso. (Museo del Queso).

12:00-14:30 h. Pintacaras para los más pequeños (Mercado).

12:00-14:30 h. Taller de elaboración de pan (Mercado).

13:00 h. Inauguración del XIV Mercado del Queso, a cargo de la senadora Arenales Serrano. (Museo del Queso).

13:00 h. Taller participativo de elaboración de queso dirigido a niños de 3 a 12 años (Plaza del Rollo).

13:00-15:00 h. Degustación popular de quesos (Mercado).

13:30 h. Cata comentada de quesos, dirigida por Paloma Gómez de Los quesos de Juan (Museo del Queso).

13:30 h. Taller participativo de elaboración de queso. (Museo

Horario de tarde

17:00 h. Apertura del Mercado del Queso.

17:00 h. Taller participativo de elaboración de queso. (Museo del Queso).

17:00 h. Taller participativo de elaboración de queso dirigido a niños de 3 a 12 años. (Plaza del Rollo).

17.00 h. Cata comentada de quesos, dirigida por Paloma Gómez de Los quesos de Juan (Museo del Queso).

18:00-20:30 h. Taller de elaboración de pan (Mercado).

18:00-20:30 h. Pintacaras para los más pequeños (Mercado).

18:30 h. Taller participativo de elaboración de queso. (Museo del Queso).

18:30/21:00 h. Degustación popular de queso (Mercado).

19:00 h. Taller participativo de elaboración de queso dirigido a niños de 3 a 12 años (Plaza del Rollo).

21:00 h. Cierre del Mercado