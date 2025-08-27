La tradición taurina marca el pulso de las fiestas Los encierros, novilladas y verbenas protagonizan las celebraciones hasta el próximo domingo 31

Pedrajas de San Esteban se transforma al finalizar el verano para dar rienda suelta a la alegría y diversión propias de la celebración de San Agustín, donde los encierros urbanos, las probadillas, las capeas y novilladas encienden la mecha festiva en cada rincón del municipio vallisoletano. Durante estos días, además de los espectáculos taurinos profundamente arraigados en el municipio, también es protagonista el certamen 'Pincho Piñonero' que ha cumplido su vigésimo aniversario con la entrega, el pasado martes, de sus premios.

El pistoletazo de salida de los festejos con el chupinazo y el primer encierro urbano con la posterior probadilla en la Plaza de Toros no decepcionó a los vecinos, que hoy han tenido que madrugar para disfrutar, a primera hora de las mañana, de la popularmente conocida como vaca del 'empiñonado y aguardiente'.

A media mañana está programada la tradicional misa por los difuntos del municipio y, ya por la tarde, una de las actividades más esperadas es el Gran Prix, una gymkana de desafíos en la que los jóvenes del municipio de diferentes peñas ponen a prueba sus habilidades. A continuación, un clásico, el segundo encierro urbano por el recorrido tradicional finalizará en el coso. Le seguirá la probadilla de disfraces amenizada con la música de la charanga 'Jaleo' que animará a los asistentes. El ambiente festivo se prolongará hasta pasada la media noche, cuando la orquesta 'Azabache' interprete un amplio repertorio con un amplio repertorio musical que recoge diferentes estilos musicales para todos los gustos. Desde el merengue al rock pasando por reaggetón, dance y pop, entre otros.

Los más pequeños esperan sin duda la mañana del viernes para dejarse llevar en la fiesta de la espuma y para recuperar fuerzas la asociación de peñas convoca su tradicional comida en el parque jardines de Castillo, donde se darán cita para disfrutar de una animada comida. Y ya por la tarde, tras el café concierto, llegan los cuatro novillos de la ganadería de 'Peñas Blancas' para los novilleros Álvaro Serrano y Manuel Olivero. Una tarde taurina que continuará con el encierro de carretones y el tercero de los encierros urbanos programados en las fiestas en honor a San Agustín. Al caer el sol, en la plaza Mayor, para quienes tengan fuerzas de mover el cuerpo, les esperará la orquesta 'Cayenna'.

El fin de semana arrancará con el recorrido por las calles del municipio de la charanga y con dianas y pasacalles a cargo de la de la banda de la Asociación Musical Perindola de Pedrajas de San Esteban que dará paso al cuarto de los encierros urbanos. Después, vermouth musical y por la tarde, tras el café concierto, novillada con picadores. En esta ocasión, el ganado corresponde a la ganadería de 'Río Grande' y participarán los novilleros Bruno Aloi y Pedro Ándrés.

A partir de las ocho de la tarde, los más pequeños tomarán la plaza Mayor, donde está programada la discomovida infantil con animación. Y como es habitual, a las once y media de la noche, los aficionados tienen una nueva cita con el quinto de los encierros urbanos. Una hora más tarde, será el turno para la orquesta Dakar. La música seguirá hasta altas horas con la actuación posterior de Dj Ismael Yugüero.

El domingo por la mañana, el último de los encierros urbanos pone el broche final a las seis intensas jornadas festivas con el toro como protagonista. Los novilleros Tomás González y Mario Vilau se harán cargo de los cuatro novillos de la ganadería de 'Gabriel Rojas'. Este año, lo recaudado en el bingo solidario de la asociación de peñas se destinará a Down Valladolid. Seguidamente, comenzará el popular baile de los casados con un primer paso amenizado por la orquesta 'Klibre', que se interrumpirá al llegar la media noche cuando los vecinos despedirán sus fiestas con la adaptación propia del popular 'Pobre de mí' que, en está ocasión, se entonará 'Hasta luego San Agustín'.

HORARIOS

Jueves, 28 de agosto

08:00 h. Vaca del 'empiñonado y aguardiente'.

10:30 h. Dianas y pasacalles. Banda de la Asoc. Musical 'Perindola'.

12:00 h. Misa y procesión en honor al patrón San Agustín.

16:30 h. Café-concierto actuación de Wateke.

17:00 h. Recorrido charanga.

19:00 h. Gran Prix de peñas.

23:30 h. II Encierro urbano a continuación probadilla de disfraces con charanga 'Jaleo'.

00:30 h. Orquesta Azabache.

Viernes, 29 de agosto

12:00 h. Misa por los difuntos.

13:00 h. Fiesta de la espuma.

14:30 h. Comida Asoc. de Peñas.

17:00 h. Café-concierto actuación de Nayara Madera.

18:30 h. Novillada con picadores.

20:00 h. Encierro de carretones.

23:30 h. III Encierro urbano a continuación probadilla y charanga 'La Gaveta'.

00:30 h. Orquesta Cayenna.

Sábado, 30 de agosto

07:00 h. Recorrido charanga Cubalibre.

11:00 h. Dianas y pasacalles. Banda de la Asoc. Musical 'Perindola'.

12:00 h. IV Encierro urbano.

13:00 h. Vermouth musical con la charanga 'La Gaveta'.

17:00 h. Café-concierto Abby&Miguel.

18:30 h. Novillada con picadores.

20:00 h. Discomovida infantil.

23:30 h. V Encierro urbano a continuación probadilla y charanga 'La Gaveta'.

00:30 h. Orquesta Dakar y luego Dj Ismael Yuguero.

Domingo, 31 de agosto

11:00 h. Dianas y pascalles.Banda de la Asoc. Musical 'Perindola'.

12:00 h. VI Encierro urbano por el recorrido tradicional.

13:00 h. Vermouth musical amenizado por mariachis.

17:00 h. Café-concierto con actuación de mariachis.

18:30 h. Novillada con picadores.

20:00 h. Bingo solidario asociación de peñas a favor de Down Valladolid.

23:00 h. Baile de los casados. Primer pase 'Klibre'.

23:00 h. Concentración de peñas.

00:00 h. Hasta luego San Agustín, baile de los casados. Segundo pase 'Klibre' fin de fiesta.