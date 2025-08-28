Pinar, campo y calles: el rito se repite

Mónica Rico Cuéllar Jueves, 28 de agosto 2025, 18:12 Compartir

Si hay algo por lo que son conocidas las fiestas de Cuéllar es por sus encierros, los más antiguos de España, documentados desde 1215, regulados desde 1499 por una ordenanza, y declarados de Interés Turístico Internacional. Desde el domingo 31 de agosto hasta el jueves 4 de septiembre, desde primera hora de la mañana, el rito se volverá a repetir, y los cuellaranos y visitantes volverán a encerrar los astados como es de uso y de costumbre.

La cita comienza temprano, en los corrales que se sitúan en el entorno del río Cega, junto al puente segoviano. Allí, entre sopas de ajo que ayudan a calentar los cuerpos en unas madrugadas que suelen ser frías, bollos y murmullos, cientos de personas se apostan para disfrutar del inicio de un ritual en el que este año participarán 220 caballistas.

Cuando se acercan las 8:00 horas, comienzan los nervios, el calentamiento de los caballos, y los más valientes se acercan hasta la puerta verde que se abrirá para dar paso a la manada, mansos y bravos que suelen imprimir su fuerza en los primeros metros del trayecto, hasta que son recogidos por los jinetes, para continuar el trayecto por los pinares de forma pausada y tranquila, lo que en ocasiones no se consigue.

Tras los últimos metros de pinar, llega el paso de Las Máquinas, que marca el final de la zona de bosque y el inicio del campo abierto, a través de un estrecho camino, en el que los jinetes tratan de imprimir fuerza a la manada para que el cruce se realice de forma rápida, pasando también por la carretera de Cantalejo, para llegar a la zona de rastrojos, donde se trata de parar a los astados y realizar el primer descanso de las reses.

El traslado continúa pasando bajo uno de los túneles de la autovía de Pinares, donde se suele realizar un segundo descanso. En esta ocasión, como novedad, solo permanecerán en este lugar aquellos jinetes que designe la dirección de campo y organización del encierro, mientras que el resto deberán continuar hasta una zona marcada con banderas, con el objetivo de que las reses no inicien la carrera hasta las calles de la villa desde ese lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Después la manada continuará el trayecto al paso hasta lo alto del Embudo, donde, a las 9:30 horas se iniciará, con fuerza, el descenso de una de las cuestas más famosas de la localidad, que se trata de comenzar de forma pausada, para después ir imprimiendo velocidad a la manada, que entrará de este modo a las calles de la localidad, donde los astados realizarán un trayecto de aproximadamente 1,5 kilómetros , con las calles llenas de corredores, que mostrarán su valentía delante de toros y novillos, y hará vibrar a las miles de personas que cada día llenan las talanqueras para disfrutar del espectáculo.

El recorrido finaliza en la plaza de toros de la localidad, en cuyos corrales descansarán hasta la tarde, cuando serán lidiados en la plaza, a excepción de las reses del miércoles, pues en esa jornada no se celebra festejo mayor durante la tarde.

Carteles

El elenco ganadero de los encierros se abre el domingo 31 de agosto con reses de Araúz de Robles, con muy buenas expectativas, pues el hierro se alzó como ganador a la mejor ganadería de los encierros durante los años 2024 y 2023. Por la tarde serán lidiados por los diestros Morenito de Aranda, el cuellarano Javier Herrero y Álvaro Lorenzo.

La cita del lunes 1 de septiembre tendrá como protagonistas a las reses de Partido de Resina, que también repiten en este ciclo de encierros. Por la tarde serán lidiados por los espadas Juan de Castilla, Jesús Enrique Colombo y André Lagravere, 'El Galo'.

El ritual lo completarán, el martes 2 de septiembre, los toros de la ganadería Rosa Rodríguez, que se estrenan en el encierro de Cuéllar. Estos astados, que se correrán en puntas en el encierro, serán lidiados por la tarde en una corrida de rejoneo, a cargo de los jinetes Luis Rouxinol Jr., Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernández.

Para el cuarto encierro, el miércoles 3 de septiembre, se han elegido novillos de la ganadería Montes de Oca. Tras varios años corriendo únicamente toros por las calles, en esta ocasión se han escogido novillos para dos encierros, con el fin de buscar un ahorro que se había solicitado desde distintos ámbitos, entre ellos en el marco del consejo sectorial de fiestas. Estos astados del miércoles no se lidiarán en festejo de plaza.

El ciclo de encierros finaliza el jueves 4 de septiembre, de nuevo con novillos, en esta ocasión del hierro de Aurelio Hernando, que protagonizó el año pasado el concurso de cortes y el encierro y la novillada de San Miguel, festejos que este año no se celebrarán, también con el fin de ahorrar costes. Los astados sí serán lidiados en la plaza, en una novillada con picadores para los novilleros Borja Ximelis, Jesús Yglesias y Salvador Herrero.