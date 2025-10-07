El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Interior del establecimiento
Las mejores meriendas en buena compañía en El Café de Guiller

El establecimiento ofrece una variada carta de bollería artesana y una amplia oferta salada para disfrutar durante las tardes

M. R.

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 22:18

Una tarde en Segovia puede tener mucho encanto. Pasear por sus calles o realizar algunas compras puede ser un bonito plan, que puede culminar de la mejor manera posible en el Café de Guiller, una cafetería acogedora, con buen ambiente, y con especialidad en meriendas, donde ofrecen un buen producto, de calidad y artesano, además a buen precio.

El establecimiento ofrece una variada combinación de sabores y texturas para culminar una tarde de la mejor manera posible, con una amplia carta adaptada a todos los gustos, lo que permitirá poner el mejor punto y final a la tarde con una rica merienda, con opciones para aquellos que se decantan por el dulce o los que prefieren el salado.

Son opciones variadas, ricas y saludables, con un buen producto realizado en el propio establecimiento, un lugar que se puede convertir en un punto de encuentro indispensable para los amantes de las meriendas. Para aquellos que prefieren el dulce, El Café de Guiller ofrece una experiencia gastronómica única, con producto artesano que en pastelería pasa por variedad como pastas de té, tejas o bizcochos.

La oferta salada también brilla por su calidad. Entre las opciones más populares se encuentran variedades como los croissants rellenos de jamón york y queso, o de jamón con bechamel, además de variedades de pan pizza. Además, una buena caña de cerveza o un refresco, se puede acompañar de un plato de jamón o de cabecero de lomo por tan sólo un euro. En la barra de El Café de Guiller se ofrece una gran variedad de pinchos que se pueden disfrutar en un ambiente confortable.

En todos los casos, el establecimiento ofrece un buen producto a un buen precio, un gran ambiente, bueno y saludable, y además céntrico, lo que permite que El Café de Guiller se convierta en el punto de encuentro de amigos o parada obligatoria tras una tarde de paseo o de compras por Segovia.

El ambiente de la cafetería es acogedor, y los aromas que emanan de su cocina, donde se hornea la bollería a diario, invitan a entrar y disfrutar de un momento de relax en cualquier momento del día. Y es que el Café de Guiller se convierte en un lugar de encuentro también para desayunar, con un ambiente cuidado y una amplia variedad, con bollería fresca hecha en el horno del establecimiento, donde se pueden encontrar los mejores croissants, recién horneados, con su textura hojaldrada y un delicado sabor, pero también napolitanas de crema o chocolate, o ensaimadas de crema, entre otras opciones, entre las que no faltan lazos, palmeras o churros.

Para completar toda esta oferta, en El Café de Guiller se puede encontrar pan del día, con diferentes variedades de barras, tortas o panes, para adaptarse a los gustos de cada uno de sus clientes.

El Café de Guiller

Calle Gobernador Fernández Jiménez Nº 22

Segovia

