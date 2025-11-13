Fundación Hospitalarias Palencia, inclusión y empleo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:06 Compartir

Con una trayectoria que avala su modelo, la Fundación Hospitalarias refuerza su compromiso con la salud mental y la inclusión laboral de las personas con dificultades de empleabilidad en la comunidad. Su modelo, con formación adaptada y programas de empleo, ha cambiado la vida a cerca de un centenar de personas.

Compromiso con la salud mental y la discapacidad intelectual

En un contexto donde el sufrimiento psíquico sigue siendo uno de los grandes retos en nuestra sociedad, la Fundación Hospitalarias se consolida como un referente en atención integral y reinserción comunitaria. Su modelo propio de Gestión Clínica y de Cuidados apuesta por la desinstitucionalización y la recuperación psicosocial.

El empleo como herramienta de autonomía; por ello, desde hace 10 años, Fundación Hospitalarias Palencia desarrolla un programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad abierto a toda la provincia, financiado por el Fondo Social Europeo y la Gerencia de Servicios Sociales.

Este programa ha impartido 112 formaciones, tanto específicas –asistencia personal, pinche de cocina, reponedor, preparación de oposiciones– como competencias transversales.

Resultados que marcan la diferencia

Alrededor de 100 personas han mejorado su empleabilidad gracias a la realización de prácticas no laborales en empresas. Además, se han logrado 91 contratos de trabajo.

El Centro Especial de Empleo Hospitalarias CyL, con sedes en Palencia y Burgos, ha realizado 33 contratos entre 2024 y 2025 y cuenta con certificación AENOR UNE-EN ISO 9001:2015.

La red de viviendas de la entidad constituye un pilar fundamental en el desarrollo de su modelo de inclusión y empleo, ofreciendo un entorno seguro, digno y adaptado a las necesidades individuales de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Estas viviendas no solo proporcionan un espacio físico donde vivir, sino que también fomentan la autonomía personal, la participación activa en la comunidad y el acceso a oportunidades laborales.

A través de un enfoque centrado en la persona, promueve la corresponsabilidad, el aprendizaje de habilidades para la vida diaria y la construcción de proyectos vitales significativos. Además, el acompañamiento profesional y el trabajo en red con otros recursos sociales y sanitarios permiten que cada residente avance en su itinerario de inclusión, reforzando su autoestima y su capacidad para tomar decisiones.

Esta red de viviendas se convierte así en un motor de transformación social, donde el hogar es también un espacio de crecimiento, empoderamiento y preparación para una vida laboral activa, contribuyendo de manera directa a la misión de la entidad de construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

Retos futuros: innovación y sostenibilidad

La Fundación Hospitalarias mira al futuro con objetivos claros: adaptarse a la digitalización y a los nuevos perfiles laborales, combatir el estigma que aún persiste en torno a la enfermedad mental, garantizar la sostenibilidad financiera mediante alianzas estratégicas, e innovar sin perder el enfoque humano.

La entidad reafirma su compromiso con la hospitalidad y la mejora continua.