Unas fiestas de dos semanas

Lunes, 25 de agosto 2025

El municipio segoviano de El Sotillo, perteneciente al Ayuntamiento de La Lastrilla, comienza hoy sus fiestas patronales en honor a San Alfonso Rodríguez, festejos que en esta ocasión se prolongarán durante dos semanas, hasta el domingo 7 de septiembre, en lo que serán unas de las fiestas más largas de toda la provincia, que además están llenas de actividad.

Y es que, todas las actividades que antes estaban comprimidas en una semana, se han decidido extender a dos, con el fin de no solapar iniciativas, que todo el mundo pueda disfrutar de la amplia oferta, y al mismo tiempo poder disfrutar más de una de las actividades que tiene un gran éxito de participación el torneo 3x3 de fútbol, cuya celebración se prolonga hasta la madrugada ya que se anima con la música de los dj´s, y se instala una barra con bebida y comida para que todos los asistentes puedan disfrutar no solo del deporte, sino de una pequeña fiesta en cada una de las jornadas en las que se celebra. En esta ocasión se prolongará desde el viernes 29 hasta el domingo 31.

Serán multitud de actividades divididas en dos semanas, con el fin de que no se junte todo. La primera semana cuenta con numerosos torneos, algunos de los cuales se prolonga incluso hasta la segunda, pero tampoco faltan iniciativas como juegos de madera tradicionales o para los más pequeños, como pueden ser fiesta holy, fiesta de la espuma o castillos hinchables acuáticos. También hay actividades para los más mayores, incluso gastronómicos, como puede ser un concurso de tortillas o distintas competiciones de juegos tradicionales como los bolos.

«La verdad es que el programa es muy variado», señala la alcaldesa, Elisabet Lázaro, que apunta que «el último fin de semana es la estrella», y es que son realmente las fiestas en honor a San Alfonso Rodríguez, comenzando el jueves con mayor intensidad, si bien hasta el viernes no tendrá lugar la inauguración del recinto de peñas, el tradicional desfile de peñas y el pregón de fiestas, que este año corre a cargo de la peña 20 Copas, en su vigésimo aniversario.

Una de las novedades de este año es la inclusión de una orquesta ya para la noche del jueves, cuando antes se incluía una pequeña discomóvil. Desde ese día también comienzan las citas gastronómicas que permiten a los vecinos no tener que pisar la cocina durante prácticamente cuatro días, pues se celebran comidas y cenas como una pancetada, almuerzo del segador, paella, hamburguesa con patatas, cochinillo o huevos fritos con chorizo. Un menú variado y completo para que los peñistas y todos los que lo deseen puedan disfrutar de ello.

«Se trata de salir a la calle, estar con la gente y tener todas las horas ocupadas, y al final se consigue», detalla Lázaro, que apunta que el programa está lleno de actividades –más de medio centenar-, por lo que hay cosas que prácticamente se solapan. En toda la programación, organizada desde la comisión de fiestas de El Sotillo, con el patrocinio del Ayuntamiento de La Lastrilla, se trata de incluir y abarcar aquello que más le gusta a la gente y así llenarlo de actividades.

La alcaldesa destaca de El Sotillo «la gente, y la capacidad que tienen tanto la comisión de fiestas como todos los peñistas de colaborar, de organizar las fiestas», haciendo hincapié en el sacrificio que hacen, lo que aumenta mucho más el programa. La comisión cada año está formada por tres peñas, que o bien se ofrecen voluntarias para organizar estos festejos, o se sortea, con el fin de que año tras año se cuente con su implicación. El Ayuntamiento de La Lastrilla les apoya económicamente, pero también en todo aquello que necesitan, a lo que se suman los anunciantes que colaboran en el libro de fiestas, que «con su granito de arena hacen que todo vaya un poquito para adelante». A ello se suma también la celebración de algunas actividades patrocinadas por establecimientos de la localidad, que también ayudan a llenar el programa.

También hay que señalar que se trata de unas fiestas relativamente de nueva creación, pues en El Sotillo tenían como fiestas patronales las de La Lastrilla. Fue a raíz de la unión de los vecinos, primero en una asociación de vecinos, cuando comenzaron realizando unas pequeñas fiestas, mientras que ahora son unas fiestas «igualadas a las de La Lastrilla». No en vano El Sotillo tiene más de 2.000 habitantes, por lo que es de recibo que cuenten con unas fiestas de empaque. Además, a ellos se unen cada año muchos vecinos de Segovia y otros municipios cercanos que acuden a disfrutar de estos festejos, sobre los cuales la alcaldesa desea «que transcurra todo bien, que disfrutemos de las fiestas y que salgamos a la calle con mucha prudencia y civismo», sin olvidarse de pasarlo bien, «que para eso llevamos esperando estos días todo el año.

Programación

Lunes 25 de agosto

19:00 a 22:00 h. Juegos de madera tradicionales y sándwich de nocilla para los niños.

19:00 h. Torneo de Billar.

Martes 26 de agosto

18:30 h. Fiesta holy y fiesta de la espuma

Miércoles 27 de agosto

17:00 h. Dos hinchables acuáticos.

20:00 h. Concurso de tortilla española.

22:00 h. Noche de cine para todos los públicos

Jueves 28 de agosto

19:00 h. Juegos tradicionales

21:30 h. Alicia de Julián y Juan Carlos Ureña

Viernes 29 de agosto

17:00 h. IV Torneo de fútbol 3x3. Con DJ de 22:00 a 02:00 h. Barra con bebidas, hamburguesas y bocadillos.

19:00 h. Torneo de frontón 'San Alfonso Rodríguez'.

VI Torneo de Pádel.

Sábado 30 de agosto

17:00 h. IV Torneo de fútbol 3x3. Con DJ, bebidas, hamburguesas y bocadillos

Domingo 31 de agosto

17:00 h. IV Torneo de fútbol 3x3.

20:30 h. Torneo de parchís para adultos.

20:30 h. Torneo de mus para adultos

Lunes 1 de septiembre

17:00 h. Torneo de tenis de mesa y futbolín.

19:00 h. Gran Gymkana popular para los más jóvenes del barrio. Entrega de caramelos para todos.

19:00 h. Torneo de dardos

20:30 h. Seguimos con torneo de parchís para adultos.

20:30 h. Seguimos con torneo de mus para adultos.

22:00 h. Javier Lázaro: 'Humor y canciones eternas'

Martes 2 de septiembre

18:00 h. Concurso de pintura infantil

19:30 h. Espectáculo infantil: juegos, pintacaras, bailes y globoflexia.

20:00 h. Concurso lanzamiento de pipos de aceitunas y de mocho con palo.

21:30 h. Espectáculo nueva danza Esther Valdenebro.

Miércoles 3 de septiembre

19:30 h. Concurso de disfraces

20:00 h. Campeonato vóley-playa por tríos.

22:00 h. Javier García Sanz (circo)

Jueves 4 de septiembre

18:00 h. Taller de camisetas

19:00 a 20:00 h. Masterclass de iniciación hockey línea.

17:00 a 21:00 h. Scape Room 'Laboratorio zombis', para adultos.

21:00 h. Tradicional pancetada.

23:00 h. Cherokee. Con concurso de disfraces peñistas. Bingo.

Viernes 5 de septiembre

14:00 a 16:00 h. Almuerzo del segador.

16:30 h. Vermú temático amenizado con música

19:30 h. Charanga La Nota.

19:30 h. Inauguración del recinto de peñas, amenizado con la charanga

20:15 h. Tradicional desfile de peñas.

10:45 h. Pregón de fiestas a cargo de Peña 20 en Copas por su 20 aniversario.

00:00 h. Orquesta Raider. Bingo en el descanso y sopas de ajo. Tras la orquesta, discomóvil a cargo de Los Morenos

Sábado 6 de septiembre

13:00 a 15:00 h. Vermú grupo Santamanía.

15:00 h. Tradicional paellada.

17:30 h. Concurso de postres

18:30 h. Encierro infantil con toros de agua

19:30 h. Torneo romano (pruebas entre peñas)

21:00 h. Regata de Cerveza por equipos.

22:00 h. Cena popular. Hamburguesa con patatas.

00:00 h. Orquesta Track. Con bingo y tradicional gallumbada en el descanso. Al finalizar, discomóvil a cargo de Los Morenos.

Domingo 7 de septiembre

13:00 h. Santa Misa en honor a San Alfonso Rodríguez. Interpretación del himno al Santo, procesión y ofrendas. Vino español al finalizar.

13:00 a 15:00 h. Tradicional cochinillo.

17:00 a 20:00 h. Hinchables para niños y adultos.

18:30 h. Juegos autóctonos (bolos y chito)

20:00 h. Huevos fritos con chorizo.

20:00 h. Actuación grupo Esparadrapo

21:00 h. Pachangueo de fútbol sala entre peñas.