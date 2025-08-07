Festejos taurinos y verbenas, platos fuertes de las fiestas de Coca

Mónica Rico Coca Jueves, 7 de agosto 2025, 22:17 Compartir

Los vecinos de Coca llevan todo el año esperando para poder disfrutar de unos días que ya se acercan, los de las fiestas, que vivirán en compañía de la familia y los amigos, jornadas para olvidarse de las tareas cotidianas y salir de la monotonía que hay a diario, sin olvidarse de disfrutar a tope, los más jóvenes principalmente entre charangas, orquestas y toros. Y es que en la localidad, «no hay horas ni para cenar», según afirma su alcalde, Fernando Aceves.

Son días deseados, «en los que la armonía, el jolgorio, la música, los toros y las peñas, contribuyen a la identidad de nuestras fiestas», explica, señalando una de las principales novedades de la programación de este año, la inclusión de un encierro campero, que se celebra en Coca por primera vez, pues hasta el momento únicamente se celebraban encierros urbanos. Caballistas de la localidad y de la comarca han buscado el impulso para que sea una realidad y finalmente se celebrará el próximo domingo 17 de agosto, en el último día de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Y es que la tradición en el municipio, es taurina. «Si no hay toros, como en la mayoría de los pueblos, se acabaría la fiesta. Tiene que haber encierros, capeas, ambiente festivo, igual que las orquestas. En esta zona es lo que más llama», asegura el alcalde, apuntando también que los festejos taurinos y las verbenas son el plato fuerte de estas fiestas.

Ya desde el miércoles, pasada la medianoche, tendrá lugar el primer tradicional encierro por las calles de la localidad, seguida de una capea. A ese le seguirán otros muchos, pues a diario hay algún festejo taurino en la localidad. El jueves se realizará el segundo encierro, en esta ocasión por la tarde, mientras que el viernes, a las 7:00 horas de la mañana, los aficionados podrán disfrutar de la tradicional vaquilla del Alba; y, ya por la tarde, del 'Toro del clérigo', con el desencajonamiento de dos toros. No faltarán encierros de vaquillas, y, para cerrar las fiestas, el ya tradicional encierro de fuego, con toros de fuego, un acto muy esperado, ya que cuenta con una gran afluencia de vecinos de todas las edades que asisten a este espectáculo, que tiene entre sus protagonistas la pólvora.

Como actividad que nadie debería perderse, el alcalde señala como principal la coronación de la reina, sus damas, el rey y sus alfiles, que se celebra junto con el pregón, «un acto emblemático que se hace en la plaza del castillo», que también cuenta con la participación de la banda de música, el pregonero y multitud de vecinos. «Ese es el primer evento que nadie se tenía que perder, y a partir de ahí, hay actividades para todas las edades, para jóvenes, más mayores, menos jóvenes…» señala el regidor.

Destaca actividades para los jubilados, para que participen, y otras para los más pequeños, como toros de carretilla o parques infantiles. Y todos ellos y muchos más tienen cabida en la plaza Mayor, con las grandes verbenas nocturnas. Además, la tarde del sábado se llenará de música de la mano de una 'Sunset party' con dj´s, que se prolongará hasta el inicio del encierro, tras el cual la música regresará con la orquesta. Y es que, tal y como apunta el alcalde, «no hay casi horas para cenar ni para comer».

Entre toda la programación, además de la labor organizativa que se realiza desde el Ayuntamiento, cabe destacar la participación de la Asociación de Peñas, una colaboración muy importante en el programa, pues también se encargan de charangas, citas gastronómicas y otro tipo de eventos para todas las peñas.

El alcalde desea que durante estas fiestas «salga todo bien, que la gente disfrute y que tengamos los mínimos problemas que puedan surgir». Para él eso es lo principal, y consciente de que con la acumulación de tanta gente, es habitual algún pequeño percance, espera que estos sean mínimos, y que los vecinos tengan paciencia porque «son cuatro días de música, y hay que ser conscientes de que el alboroto es a tope».

Programa

SÁBADO 9 – El pregón

-20:00 h. Desde la Plaza Mayor, Autoridades, Pregonero, Reina y Rey, Damas y Alfiles de las Fiestas Grandes del 2025, junto a la Reina, Rey, Damas y Alfiles de agosto de 2024, acompañados por la Banda de Música de Coca, realizarán el recorrido hasta la explanada norte del Castillo.

-20:30 h. En la explanada norte del castillo, PREGÓN DE FIESTAS, a cargo del Teniente Coronel Rafael Checa Ortega, con destino en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid y Proclamación de Reina, Rey, Damas y Alfiles de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

-00:00 h. En la Plaza Mayor, gran concierto de FINISTER. Al finalizar el concierto, DJ Otero amenizará la noche joven.

MIÉRCOLES 13 - La Víspera

-17:30 h. Con salida desde la Plaza Mayor, la Corporación Municipal acompañada del Rey, los Alfiles y la Banda de Música de Coca, recogerán en sus domicilios a la Reina y Damas de Honor de las Fiestas 2025.

-19:00 h. En la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, ofrenda de flores y canto de la Salve a la Virgen. Seguidamente, al acabar la ofrenda floral, frente a la Casa Consistorial, la Banda de Música de Coca interpretará el tradicional pasodoble «Villa y Tierra», bajo la dirección de D. Miguel García Ortega. Seguidamente, la Banda recorrerá las principales calles de la localidad.

-20:20 h. Tras la llegada de la Banda de Música a la Plaza Mayor, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, junto con el grupo de dulzainas y tamboril. Colabora Luresa Resinas.

-21:00 h. Concentración de Peñas en la calle de San Nicolás (frente a la torre).

-21:30 h. Desfile de Peñas amenizado por las Charangas La Juerga y Cubalibre hasta la Plaza Mayor. Posteriormente, se lanzará el chupinazo de inicio de fiestas y tendrá lugar el izado de banderas, dando así comienzo a las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque 2025.

-22:30 h. Gran Bocadillada. Organiza Asociación de Peñas de Coca.

-23:30 h. Concentración de peñas en «las cuatro calles» (Calle Canongía con Calle Joaquina Ruiz) y primer pasacalles por el recorrido del encierro amenizado por la Charanga Cubalibre.

-00:05 h. PRIMER TRADICIONAL ENCIERRO por las calles de la localidad, a continuación, capea bajo la dirección de un diestro profesional.

-01:30 h. En la Plaza Mayor, gran concierto a cargo de la orquesta LA HUELLA. Al finalizar la actuación, se soltarán dos toros de fuego patrocinados por Talleres Verjano y Cauchos Castilla.

JUEVES 14 - Día de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca

-11:30 h. Desde la puerta del castillo, salida del autobús hacia Villagonzalo de Coca. Viaje gratuito donado por Viajes Rincón.

-12:00 h. En la Iglesia de Villagonzalo, recepción de los alcaldes y alcaldesas de las localidades que componen la Comunidad de Villa y Tierra de Coca. Seguidamente, ofrenda floral a Ntra. Sra. de Neguillán, Patrona de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca. A continuación, solemne Misa.

-12:30 h. En la Plaza Mayor, tradicional fiesta de la espuma. Colabora Farmacia Lda. Ana Isabel Maroto.

-14:00 h. En los jardines municipales, concurso de Porrones.

-15:00 h. En los jardines municipales, tradicional Paella. Organiza Asociación de Peñas de Coca.

-18:00 h.ENCIERRO ECOLÓGICO INFANTIL. El recorrido será el habitual desde las Puertas del Arco de la Villa con dirección a la Plaza de Toros. Colaboran Asesoría M.ª Jesús Navarro + Taxi de Coca.

-19:00 h. Desde la Plaza del Arco y terminando en la Plaza de Toros, Pasacalles a cargo de la Charanga Cubalibre.

-20:00 h. SEGUNDO TRADICIONAL ENCIERRO por las calles de la localidad, a continuación, capea bajo la dirección de un diestro profesional.

-00:30 h. En la Plaza Mayor, tributo a Estopa con ESTOPAOS, desde Barcelona.

Continuaremos la noche musical con los DJs Jorge Tejedor y Marco Galindo. Al finalizar se soltarán dos toros de fuego patrocinados por Marigómez Tapia y CONORSA.

VIERNES 15 - Día de Ntra. Sra. de la Asunción

-06:00 h. «ALEGRES MAÑANITAS» desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Toros a cargo de la Charanga La Huevera. Organiza Asociación de Peñas de Coca.

-07:00 h. En la Plaza de Toros, la tradicional Vaquilla del Alba.

-10:00 h. Dianas a cargo de la Banda de Música de Coca por el recorrido n.º 1.

-11:30 h. La Asociación Cultural Tradicional La Pinaza, de Íscar (Valladolid), acompañará nuestra gran Comparsa de Gigantes y Cabezudos. El pasacalles comenzará en la Plaza Mayor y estará amenizado con dulzaina y tamboril. Organiza Ayto. de Coca, patrocina COCAMATIC.

-13:00 h. En la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, solemne Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

-13:45 h. Acompañados por la Banda de Música de Coca hasta el local anexo al centro de los jubilados, acto en honor a nuestros jubilados.

-19:00 h. Pasacalles desde la Plaza del Arco hasta la Plaza de Toros a cargo de la Charanga La Juerga.

-20:00 h. XII+I TORO DEL CLÉRIGO. En la Plaza del Arco, desencajonamiento de dos (2) toros bravos de la afamadas ganaderías de Montes de Oca y Pedro Caminero, seguidamente, capea a cargo de un diestro profesional. Colaboran FERCOCA y CONORSA.

-00:00 h. Encierro de fuego infantil. Patrocinado por Fontanería Oscar Calvo, Residencia SERGECO, Bar Los Negrales + Pastelería Besos con Azúcar y FERCOCA (tornillo de fuego).

-00:30 h. En la Plaza Mayor, concierto a cargo de la orquesta CLAN 0.

En el descanso se repartirán Sopas de Ajo (aprox. a las 2:30 h). Organiza Asociación de Peñas de Coca. Al finalizar el concierto se soltará un cochino de fuego, patrocinado por Grupo Alimentario COPESE.

SÁBADO 16 - Día de San Roque

-06:00 h. «ALEGRES MAÑANITAS» desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Toros, a cargo de la Charanga La Chicuelina. Organiza Asociación de Peñas de Coca.

-07:00 h. En la Plaza de Toros, la tradicional Vaquilla del Alba.

-10:30 h. Dianas a cargo de la Banda de Música de Coca por el recorrido n.º 2.

-12:00 h. En la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, solemne Misa.

A continuación, Procesión de San Roque al son de alegres jotas segovianas interpretadas por la Banda de Música de Coca.

-13:00 h. Vermut musical. (Ver cartel aparte). Organiza Asociación de Peñas de Coca.

-17:30 h. Avda. Presidente Adolfo Suárez (calle de los jardines) cerca del castillo, SUNSET PARTY con Dj Andrés Kappa + Dj Sansixto + Ricky H. Colabora oficina de seguros Mapfre Coca.

-23:00 h. Desde las cuatro calles, pasacalles a cargo de la Charanga La Juerga.

-00:05 h. TERCER TRADICIONAL ENCIERRO por las calles de la localidad, a continuación, capea bajo la dirección de un diestro profesional.

-01:30 h. En la Plaza Mayor gran actuación de la orquesta TETRIX. Al finalizar, se soltarán dos toros de fuego patrocinados por Carpintería Jesús Alberto y SGH Racing.

DOMINGO 17 - Último día... se acabó la fiesta y a casa

-10:00 h. Primer ENCIERRO CAMPERO de la Villa de Coca.

-11:30 h. En la avenida Presidente Adolfo Suárez (calle delos jardines), Parque Infantil. Patrocinado por Prin Euroconciertos.

-15:00 h. Tradicional Caldereta en el Paseo de las Olmas. Colaboran El Pinar. Nursery & Fruit Co, Carnicería SAMA y Carnicería El Rincón de la Carne.

-19:00 h. SEGUNDO ENCIERRO DE VAQUILLAS desde la Puerta del Arco. A continuación en la Plaza de Toros, Capea para los Quintos y las Peñas, ameniza el acto la Charanga Cubalibre.

-23:30 h. En la Plaza Mayor, emocionante Encierro de Fuego. Toros de Fuego patrocinados por Restaurante La Muralla, Residencia SERGECO, Construcciones Jesús del Río, Instalaciones Calvo Pascual y Frutería La Despensa.

Y a su finalización, sonará el Himno Nacional. Con el chupinazo final, se procederá al acto de cierre de las fiestas de Coca 2025