Un entramado de tablas que encierra la tradición taurina

Los festejos taurinos son una parte destacada de las fiestas de Turégano. Encierros urbanos, por el campo, infantiles, sueltas de vaquillas, novilladas e incluso una becerrada para las peñas son parte de la programación de este año en un municipio con una gran tradición taurina, que apuesta por seguir manteniendo aquellos actos que gustan no solo entre los vecinos, sino que atraen a visitantes y aficionados de otros puntos de la provincia.

Entre los festejos de plaza, además de las sueltas de vaquillas que se celebran tras cada encierro, este año se desarrollarán una novillada sin picadores y una capea de peñas. Hasta el año pasado se incluían en el programa dos novilladas, si bien el año pasado se optó por realizar un cambio de uno de estos festejos mayores por una capea de peñas, una actividad que tuvo muy buena acogida entre los vecinos, por lo que se ha decidido mantener en la programación de estas fiestas.

Así, el coso, que se prepara para la ocasión en la plaza del municipio, y al que confiere una singularidad y belleza especiales el encontrarse a los pies del castillo, principal emblema y monumento de Turégano, abrirá sus puertas el lunes 8 de septiembre a las 18:30 horas para albergar una novillada sin picadores. En esta ocasión se lidiarán tres erales de la ganadería El Retamar, de Becerril de la Sierra (Madrid), por los novilleros Jorge Oliva Delgado y Emilio García-Torres. Seguidamente tendrá lugar una suelta de vaquillas para la participación de los aficionados.

El martes 9 de septiembre será el turno de los vecinos. A las 18:00 horas comenzará la capea de peñas, en la que serán lidiados tres becerros, sin muerte, de la ganadería de Carlos Serrano, de la localidad toledana de Chozas de Canales. Serán tres las cuadrillas que se enfrenten a los animales, comenzando por la formada por Miguel Ángel Pascual Gómez, Pablo Pintos Gómez, Frutos Pérez Lombera y Alfonso Domingo Garrido.

Seguidamente será el turno de la segunda cuadrilla, momento en el que saldrán al ruedo Gonzalo Casado Rodríguez, Víctor Gallego Barrio, Vanessa Baeza Farinha y Samuel Jiménez Madroño. Por último, para cerrar la tarde, participará en la becerrada una tercera cuadrilla, que cuenta con Luis Peromingo Esteban, Abraham Sanz Gómez 'HSG', Julio Gozalo Yuste 'Julito Cacha' y David González Álvarez 'El Negro'. También en esta ocasión, tras la finalización del festejo tendrá lugar una suelta de vaquillas.

Variedad en los encierros

Las fiestas de Turégano no podrían entenderse sin el desarrollo de sus tradicionales encierros que se desarrollarán estos días en formatos variados, urbanos y camperos, pero también infantiles, con toros de pega. La afición a los toros se vive desde pequeños en la localidad, por lo que los niños y no tan niños podrán disfrutar durante cuatro jornadas, de sábado a martes, de encierros infantiles con los que podrán realizar sus primeras carreras por las calles de la villa.

Ya para un público más adulto, desde el sábado y hasta el martes, tendrán lugar los encierros urbanos y camperos. El sábado a mediodía se celebrará el primer encierro urbano, y a las 19:00 horas el campestre. En ambos casos se celebrará una suelta de vaquillas a su conclusión. También el domingo se celebrarán sendos encierros, el urbano a las 13:00 horas, y el campestre durante la tarde. El lunes y el martes únicamente se celebrarán encierros urbanos, en ambos casos a las 13:00 horas y tras ellos, el coso de la localidad acogerá una suelta de vaquillas.

Para los encierros, deberá tenerse en cuenta todo lo dispuesto en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la región, y especialmente en los encierros de campo y mixtos deberán tenerse en cuenta diversas cuestiones, como que en la zona de campo deberán estar delimitadas las zonas de recorrido, por la que corren las reses de lidia y los participantes que las guían; y la de expansión, con una anchura mínima de 300 metros a cada lado de la zona de recorrido para permitir la huída ante cualquier acometida o incidente.

La plaza

Independientemente de todo lo dicho, el coso taurino al que se da forma de manera específica para estos días, merece una mención a parte. De este modo, con la llegada de las fiestas, la plaza de España se convierte en una improvisada plaza de toros mediante un entramado de tablas, una pecualiaridad que aún conservan algunos municipios del país, aunque cada vez en menor medida.

La plaza de España a diario es el centro de la vida de los tureganenses, es punto de encuentro y lugar de paso casi obligado, al encontrarse en el centro del municipio. Se trata de un espacio singular por varias razones, una de ellas su tamaño, pues cuenta con casi 4.500 metros cuadrados. Además, no tiene un diseño geométrico definido. Su perímetro se encuentra rodeado por viviendas, casas con soportales adintelados con vigas de madera sobre pilares de piedra. Esta curiosa estampa hizo que el cronista oficial de la villa, Victoriano Borreguero, la bautizara como la plaza de Los Cien Postes, aunque el número real supera esa centena, pues son 104 los pilares que se pueden contar en este lugar.

Cada mes de agosto, los vecinos de Turégano son testigos de cómo la plaza cambia de fisionomía, pues delante de ese centenar de postes se sitúan numerosas maderas para dar forma a un especial y peculiar coso taurino, que es tal desde tiempo inmemorial, según algunas crónicas. Además de los entablados de madera y algunas gradas, los balcones se engalanan con mantones de manila y banderas.

Esta plaza, además de ser el epicentro de la actividad a diario, y de los festejos taurinos durante las fiestas en honor al Dulce Nombre de María, conocidas popularmente como La Función, también es referente durante los principales eventos que se desarrollan a lo largo del año en el municipio. Entre esas citas se incluye la celebración de su Feria de San Andrés, una de las actividades más importantes del calendario de los tureganenses. Además, este espacio alberga el mercado semanal o la celebración de otras fiestas, como la de la juventud.