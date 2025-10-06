Colegio Internacional de Valladolid, una educación diferente para un mundo global Este centro apuesta por una enseñanza británica y por un modelo que forma personas seguras, creativas, empáticas y con visión global

El Colegio Internacional de Valladolid (CIV) apuesta por una enseñanza británica con inmersión real en inglés, pero también por un modelo que va mucho más allá de lo académico: formar personas seguras, creativas, empáticas y con visión global.

Desde el primer año de vida hasta los 18, los alumnos del CIV siguen el sistema británico de enseñanza, con todas las asignaturas impartidas en inglés (excepto Lengua Castellana). Este modelo garantiza una inmersión lingüística total, permitiendo que los estudiantes dominen el idioma de forma natural mientras obtienen tanto la titulación británica como la española.

Grupos reducidos y aprendizaje individualizado

El colegio mantiene un compromiso firme con la atención personalizada. Ningún aula supera los 24 alumnos y en las etapas cortas las clases cuentan con dos profesores. Esto permite trabajar por niveles, respetar los ritmos de cada estudiante y garantizar un aprendizaje individualizado que potencia el talento y acompaña en las dificultades.

Más práctica, más experiencia

El CIV defiende que el aprendizaje es más sólido cuando se vive. Su enfoque práctico y experiencial convierte al alumno en protagonista de su propio proceso, fomentando la participación activa, el pensamiento crítico y la creatividad a través de proyectos y experiencias reales.

Más allá de lo académico

El objetivo del colegio no es solo preparar para aprobar exámenes, sino para la vida. Por eso, su modelo educativo incluye el desarrollo de la inteligencia emocional, la empatía, la seguridad personal y la capacidad de reflexión.

«Queremos que nuestros alumnos se conviertan en personas que piensan, analizan y sienten, y que estén preparados para afrontar cualquier reto», explican desde el centro.

Reconocido a nivel nacional

Ese compromiso con una educación transformadora ha llevado al Colegio Internacional de Valladolid a situarse como el único colegio de Castilla y León incluido en la lista Forbes de los mejores colegios de España, un aval de calidad y excelencia educativa que refuerza su papel pionero en la región.

COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID Dirección Avda. El Norte de Castilla, 40-42.













En un mundo cada vez más competitivo y global, el Colegio Internacional de Valladolid ofrece una educación diferente, innovadora y completa, que se traduce en alumnos seguros, preparados y con una visión internacional. Una propuesta única para quienes buscan algo más que un colegio.