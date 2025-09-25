Campanas y cohetes anuncian la fiesta en Ayllón

Mónica Rico Ayllón Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:50 Compartir

Los últimos días de septiembre son los más especiales del año para los vecinos de Ayllón, que se encuentran ya preparados para celebrar sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel, con un programa repleto de actividades que se abren con uno de los momentos más emocionantes del año para los ayllonenses, que tendrá lugar al mediodía de hoy.

Cuando apenas restan horas para este acto, que no es la apertura oficial, pero sí la primera actividad festiva, la alcaldesa de la localidad, Rosalía María Martín, asegura que los vecinos están «con los nervios a flor de piel», debido a las ganas de disfrutar de estos días, que se viven en familia y con amigos y que están pensados para el disfrute de todos.

Este primer día ya reúne a todos los vecinos en la plaza Mayor a las doce del mediodía, cuando comienza el repique de las campanas y los más jóvenes se acercan hasta el Ayuntamiento a por los cohetes que en unos instantes lanzarán. Estos sonidos de campanas y cohetes, anuncian unos días de alegría, en un acto que llena de emoción este inicio de las fiestas en Ayllón. «Es el momento de fiesta que espera todo el mundo», asegura, y con el que se da paso al resto de actividades festivas.

No será hasta la noche, cuando con el desfile de peñas, la proclamación de la reina y las damas, y el pregón, este año a cargo de la Asociación Amigos de la Música de la Villa de Ayllón, se dé el pistoletazo de salida oficial a las fiestas, sin embargo, las peñas, que juegan un papel muy destacado en estas fiestas, ya animan las horas previas con distintas actividades.

Es la Asociación de Peñas, creada hace algunos años, la que pone en marcha distintas actividades, las primeras de ellas ya por la tarde, con un concurso de limonadas en el que van recorriendo las peñas acompañados de los ritmos de la charanga, para degustar las distintas bebidas preparadas por los peñistas, con la diversión y el colorido por bandera.

También desde la propia agrupación organizan distintas actividades a lo largo de las fiestas, algunas en colaboración con el Ayuntamiento, consiguiendo así enriquecer más el programa y llenar algunos espacios musicales. Entre estos actos no falta el tirasoga, o concursos y juegos para niños. También contratan charangas el viernes y el sábado, consiguiendo así que el ambiente musical se encuentre en la villa durante todo el día. Antes, recuerda la alcaldesa, eran algunas peñas, a título particular, las que contrataban charangas para determinados actos o momentos, y ahora, con la unión, se ha podido prolongar la música y la alegría en estas fiestas.

Una de las cuestiones que se ha recuperado en estas fiestas ha sido el tradicional 'baile-vermú', que, según recuerda la alcaldesa, era habitual en Ayllón. Esta actividad estaba animada por la orquesta que posteriormente se encargaría de la música durante la velada nocturna, lo que con el tiempo se había perdido, debido a la imposibilidad de los propios grupos de pasar un día completo en un municipio, por sus apretadas agendas. El año pasado se consiguió hacer en una jornada, y tuvo muy buena acogida, por lo que en esta ocasión se repetirá durante el domingo, cuando la hora del vermú estará amenizada por la orquesta que después animará la noche.

Además de mucha música, en estas fiestas no faltarán actividades para que todos los públicos puedan disfrutar de las fiestas, también los más pequeños, que cuentan con un día especialmente dedicado a ellos, con hinchables y juegos realizados desde la Asociación de Peñas. También se ha programado un espectáculo de magia para completar esta programación para los menores.

Y, aunque según destaca la alcaldesa, la villa de Ayllón no es muy taurina, en comparación con otros municipios de la provincia, donde la fiesta se centra en el toro, en esta localidad cuenta con un público fiel, por lo que el festival taurino no puede faltar en el programa de estas fiestas. En esta ocasión se celebrará una novillada picada, un espectáculo taurino, y dos festejos más populares, como son el concurso de recortes y una suelta de vaquillas, con lo que se trata de ofrecer variedad para un público con demandas diferentes.

Otro de los actos destacables de estas fiestas es la celebración de una gran caldereta popular, que se celebra desde hace décadas, habitualmente el último día de las fiestas. En esta ocasión será el próximo lunes 29 de septiembre, día del patrón, y será casi la despedida de las fiestas, en lo que supone uno de los momentos de unión de los vecinos de la localidad, «todos comiendo juntos, es un momento importante en las fiestas, es una tradición bonita», apunta la alcaldesa, que desea que durante estos días «vaya todo bien, haya armonía entre todos los vecinos y que resulte todo sin ningún incidente».

Programa

Jueves 25 de septiembre

12:00 h. Repique de campanas y cohetes anunciando las fiestas de San Miguel 2025

18:00 h. Concurso de limonadas, a cargo de la charanga Sarao

21:00 h. Desfile de peñas y proclamación de reina y damas. Pregón a cargo de la Asociación de Amigos de la Música de la Villa de Ayllón. A continuación, baile amenizado por la orquesta The 8 Medio Band.

01:00 h. Gran velada en la plaza Mayor a cargo de la misma orquesta

Viernes 26 de septiembre

10:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de la Escuela de Dulzaina y Tamboril

11:00 h. Gran torreznada en la zona del instituto, a la misma hora campeonato de chita y concurso de manejo de tractor.

12:45 h. a 16:00 h. Charanga desfase (Asociación de peñas)

17:00 h. Desfile de disfraces desde la plaza Mayor hasta la plaza de toros acompañando a las damas y la reina. A continuación, paseíllo de disfraces en la plaza de toros junto a la charanga desfase.

17:30 h. Monumental novillada picada. Seis novillos de Julio de la Puerta y Cebada Gago para los novilleros Pedro Andrés, Tomás González, Joselito de Córdoba. A continuación, suelta de vaquillas

21:30 h. Baile amenizado por la orquesta Radar

01:00 h. Gran velada en la plaza Mayor a cargo de la misma orquesta. Durante el descanso se celebrará un bingo a cargo de la Asociación de peñas.

Sábado 27 de septiembre

10:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de los dulzaineros Hermanos Ramos

11:00 h. Día de los niños y niñas. Hinchables ideal para todos. Juegos a cargo de la Asociación de peñas.

12:00 a 14:30 h. Observación solar con telescopio desde La Martina.

12:45 a 16:00 h. Charanga Sound Band

13:00 h. Pancetada a cargo de la peña 69

14:00 h. Tira-soga en la plaza Mayor acompañado de la charanga Sound Band.

17:00 h. Desfile desde la plaza Mayor hasta la plaza de toros amenizado por la Banda Municipal de Música, acompañando a las damas y reina

17:30 h. Espectáculo taurino. Cuatro novillos de Santiago Domecq para Finito de Córdoba, Fernando Robleño, Jarocho y el novillero Jorge Oliva.

20:30 h. Charanga y batucada en desfile hasta la plaza Mayor acompañando a la reina y damas

21:30 h. Baile amenizado por la orquesta Nueva Banda. Al finalizar, entrega de premios del concurso de fotografías organizado por la Asociación de peñas

01:00 h. Gran velada amenizada por la misma orquesta. Durante el descanso, bingo.

Domingo 28 de septiembre

10:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de la Banda de Música

11:30 h. Tiro al plato en el camino de Valvieja.

12:30 h. Espectáculo de magia y música a cargo de Quiquemago.

14:00 a 15:00 h. Baile-vermut con la orquesta Track

17:00 h. Desfile desde la plaza Mayor hasta la plaza de toros de las damas y la reina con los coches clásicos de Carlos Quintana

17:30 h. Gran concurso de cortes. Cuatro novillos de finca Los Cerros para los mejores recortadores de España. A continuación, suelta de vaquillas.

21:30 h. Fuegos artificiales desde el cerro del castillo y La Martina. A continuación, baile amenizado por la orquesta Trackd.

01:00 Gran velada amenizada por la misma orquesta.

Lunes 29 de septiembre

11:30 h. Dianas y pasacalles a cargo de la Banda de Música

12:00 h. Misa cantada por la coral La Espadaña, de Ayllón. A continuación procesión en honor a San Miguel Arcángel, acompañado por la Banda de Música

14:00 a 15:00 h. Baile vermut, amenizado por la banda Tritón

15:00 h. Caldereta popular

17:00 h. Espectáculo taurino. Suelta de vaquillas