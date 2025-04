Una treintena de pueblos mantienen nombres franquistas en sus calles

En el año 2010 había 70 pueblos en la provincia de Palencia que mantenían denominaciones franquistas en más de 200 calles. Según los datos de ... la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la provincia, quince años después la cosa no ha cambiado mucho porque solo el 40% de los municipios han quitado de sus calles y plazas nombres y simbología franquista, como señala Manuel Monge, miembro de la asociación y estudioso de la simbología franquista en la provincia. De ello se deduce que hay una treintena de pueblos que aún mantienen la simbología franquista en sus calles cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco.

Sin ir más lejos, en Hontoria de Cerrato, donde la corporación municipal del PP ha rechazado colocar un adoquín de la memoria en una calle del pueblo para recordar a un vecino deportado a Mauthausen, sigue existiendo la calle Calvo Sotelo. En Valoria la Buena, la calle General Franco; en Paredes de Nava, la plaza Vallejo Nájera; en Carrión de los Condes, una calle dedicada al arzobispo Cantero; y en Herrera de Pisuerga hay siete calles con nombres de falangistas. Aunque «la palma se la lleva Alar del Rey», como señala Monge.

Tampoco la capital se libra, ya que mantiene el nombre de Abilio Calderón en el Puente de Hierro, ni la Diputación Provincial de Palencia, que sigue manteniendo distinciones honoríficas a personas relacionadas con el franquismo.

Por ello, tanto desde IU como desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia lamentan la impunidad de muchos alcaldes del Partido Popular, pero también del PSOE, para no cumplir la Ley de Memoria Democrática, así como la falta de voluntad de otros muchos para hacerla cumplir. «Es evidente que el PP no lo ve claro, pero el PSOE tampoco. No hay una voluntad real de que se cumpla la ley«, afirmó Gascón. «No hay suficiente interés en cumplirla porque eso requiere un verdadero compromiso con la democracia», añadió.

Pero también ha calificado tibieza e inacción del Ministerio y la pasividad de la Fiscalía de Memoria Democrática para hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática que no ha tomado ninguna acción directa contra los ayuntamientos que no cumplen la normativa. «Es preocupante que la Fiscalía no actúe. No conozco ninguna actuación directa de este organismo», denunció José Manuel Muñoz, de IU en Dueñas.

Muñoz se refirió al proceso judicial abierto por la retirada de la Cruz de los Caídos de Dueñas, suspendida cautelarmente a pesar de contar con el respaldo del pleno municipal. «La medida cautelar impide cumplir el acuerdo del pleno, pero no valoraremos el proceso judicial. Lo que lamentamos es el escaso talante democrático y el continuo incumplimiento de la ley», recalcó

Finalmente, insistieron en que el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática no debería depender de iniciativas individuales o del trabajo de asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o partidos como IU, sino que tendría que ser garantizado por el propio Gobierno de España. «La tibieza en democracia no es positiva. Es el Ejecutivo quien debe asegurarse de que se cumpla la ley, en lugar de dejarlo en manos de asociaciones y colectivos ciudadanos», insistió Gascón.

Moción de IU en la Diputación

El diputado de IU Eduardo Hermida anuncia que presentará una moción en el próximo pleno de la Diputación Provincial solicitando la retirada de honores a todas las personas vinculadas con el franquismo y la Guerra Civil.

Como recordó Hermida, su grupo consiguió ya en 2017 que la Diputación retirara la medalla de oro a Francisco Franco y que se revocaran las distinciones a Vítor Fragoso del Toro, Fernando Herrero Tejedor o el Frente de Juventudes, pero aún siguen existiendo en el listado de honores, reconocimientos a personas relacionadas con el franquismo y la posguerra. Es el caso de Antonio Girón que aparece como hijo predilecto, Francisco Franco como hijo adoptivo y presidente honorario de la Diputación. «Todavía hay muchos casos», aseguró Hermida, por lo que su grupo presentará en el próximo pleno de la Diputación una moción pidiendo que se abran los expedientes para retirar todos estos honores.