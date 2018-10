Recurren la absolución de falsificar la firma de su hermana y su expareja en Palencia Audiencia de Palencia. / Antonio Quintero Las demandantes han recurrido ante la Audiencia la sentencia del Juzgado de lo Penal R. S. RICO Palencia Martes, 23 octubre 2018, 08:13

Los representantes legales de E. M. C. G. y E. M. V. R. han presentado ante la Audiencia Provincial de Palencia un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal que ha absuelto a Ó. R. C. G., su hermano y su expareja, respectivamente, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y para quien la acusación particular solicitaba una pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 6.750 euros al considerar que, supuestamente, como gestor de una sociedad mercantil en la que las apelantes eran administradoras, suplantó la firma de ambas mujeres en pagarés con bancos y en una autorización para poder disponer sin limitación de saldo en una cuenta personal de la sociedad.

El fallo del Juzgado de lo Penal considera que no ha sido probado que Ó. R. C. G., «por sí o por tercero, falsificara la firma de E. M. C. G. y E. M. V. R. en sendos pagarés, ni tampoco en el contrato de apertura de cuenta personal o en el documento de autorización de disposición referido a dicha cuenta».

Según la Fiscalía, los hechos se remontan a 2012, cuando la hermana y la expareja del ya absuelto constituyeron una sociedad mercantil con la finalidad de firmar con una conocida empresa de moda un contrato de franquicia. Las dos mujeres delegaron en él, en calidad de gestor, la constitución de tal sociedad mercantil y la posterior llevanza de los asuntos fiscales, laborales y contables.

Según la denuncia que se formuló contra Ó. R. C. G., falsificó presuntamente la firma de su hermana en un pagaré de una entidad bancaria a su nombre por importe de 48.915 euros, y en otro pagaré por importe de 54.995 euros. «De igual forma, y en el momento de proceder a suscribir un contrato de apertura de cuenta personal con una entidad bancaria a nombre de la empresa mercantil que ambas mujeres habían constituido, presuntamente falsificó la firma de su hermana», agregaba la denuncia.

«Con el fin de conseguir a su favor una autorización para que con su sola firma pudiera disponer sin limitación alguna, en una o varias veces, del saldo que en cada momento presentara la cuenta corriente, Ó. R. C. G. falsificó la firma de las dos titulares y administradoras solidarias de la mercantil», añadía.