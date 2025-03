La quema de la galleta despide otro multitudinario carnaval en Aguilar

Adiós a Don Carnal ha dicho Aguilar en la noche de este martes con la entrega de premios y la quema de la popular galleta, ... que reunió a un gran número de seguidores, que este año estrenaron gradas para ver mejor el espectáculo. Los premiados volvieron a lucir sus sorprendentes disfraces para ir a recoger sus galardones.

El premio más cuantioso, valorado en 900 euros, fue a parar a Los Picaflores con sus margaritas y sus abejas. El grupo Alegría, con sus imponentes trajes blancos, recibió los 750 euros del segundo puesto, seguido de Mundo Ártico, con su carroza y sus pingüinos, que ganó los 550 euros del tercer puesto. Por su parte, 'Colorín colorado', con sus primorosas creaciones llenas de arcoíris, se llevaron los 300 euros del cuarto. Todos ellos, participantes en el concurso del gran desfile del sábado y de la categoría superior de grupos más de diez personas.

En la categoría de grupos de 3 a 10 personas, los 600, 450, 300 y 100 euros recayeron respectivamente en Espectáculos de fuegos artificiales, La suerte está en el Bombo, Sueños de Espejo, y la Perra negra. En la categoría individual y por pareja, los premios de 300, 200, 100 y 50 euros se repartieron entre Carnaval de Luna Llena, Muy Úrsulas, Islas Tefity, y Skaldir y la Leyenda del Kraken. Islas Tefity se llevó además el gran lote de productos de galletas Gullón al ser elegido el 'mejor disfraz de Galleta'. Los dos premios a las mejores carrozas fueron para Los Picaflores (300 euros) y Río Kids (200 euros).

Los premiados en el concurso de Bares Disfrazados fueron el Láser por su 'Star Wars'; Bar K por 'Kabernalia'; El Socayo por 'Bollywood, y La Cabaña por 'La Ciénaga'. Asimismo, se repartieron los premios del concurso 'Disfraza tu lugar de trabajo', en el que el primero (300 euros) fue un año más a parar a Fundación Personas que en esta ocasión presentó 'Vida bajo cero', y el segundo premio de 200 euros fue para la Residencia Santísima Trinidad y su 'Jardín Mágico'. Pescados Martín, único participante en la categoría de comercios y empresas, se hizo con el primer premio de 300 euros con su 'Arca de Noé'.

Tras la entrega de premios en la carpa del municipio más poblado de Palencia, los asistentes observaron la quema de la galleta, algunos de ellos vestidos de negro para participar en el concurso 'Ponte de luto' y poder llevarse uno de los cinco premios de 30 euros para gastar en el comercio local. Las plañideras se despidieron de la edición del 2025 del Carnaval de la Galleta marcada por el frío y la lluvia, y y sobre todo la extraordinaria imaginación, los impresionantes diseños y la inmensa ilusión.

Quejas al jurado

No obstante, la satisfacción no ha sido general este año, ya que la alcaldesa y los concejales de Festejos y de Cultura han recibido la queja por escrito de algún grupo participante, que ha considerado que no se ha valorado el trabajo y esfuerzo, y solicitando explicaciones sobre los criterios de evaluación del jurado, ya que ven injusto que se hayan premiado disfraces comprados.