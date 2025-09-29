Los programas mixtos de formación y empleo movilizarán 38 millones para llegar a 2.190 trabajadores La Junta y la Fundación Cetece refuerzan su colaboración con una inversión autonómica de más de 500.000 euros

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, este lunes en su visita a la Fundación Cetecé, junto al delegado de la Junta y el presidente de la entidad.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anunció este lunes que la próxima semana se publicará la convocatoria de una nueva edición de programas mixtos de formación y empleo con un presupuesto de más 38 millones de euros. La previsión es llegar a 2.190 trabajadores que podrán mejorar su formación y contar con una experiencia laboral remunerada.

García realizó este anuncio tras visitar en Palencia el programa mixto de empleo y formación 'El valor del oficio tradicional: panaderos artesanos 4.1', que promueve la Fundación Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (Cetece).

Al respecto, recordó que esta convocatoria viene precedida de una modificación de las bases que, además de simplificar la tramitación y gestión, va a primar aquellos proyectos destinados a la cualificación de trabajadores en especialidades de mayor inserción laboral, así como aquellos que tengan un carácter más innovador o singular o que contribuyan a la implantación de nuevos servicios en el territorio. «Se dará también prioridad a los proyectos 'verdes' que contribuyan a la prevención de incendios forestales y la recuperación de las zonas afectadas por los incendios», destacó.

Con estos cambios se pretende que los proyectos que se desarrollen contribuyan en mayor medida a la diversificación de la actividad económica, a mejorar las oportunidades de empleo de los participantes una vez finalizado el proyecto y a ampliar la prestación de servicios públicos, especialmente en los municipios del ámbito rural.

Entre las novedades de esta próxima convocatoria se incorpora la posibilidad de que los programas puedan ser desarrollados de forma conjunta por varias entidades locales. De este modo, se incentiva la cooperación interadministrativa entre entidades locales de la misma provincia y se facilitar la concurrencia de entidades que de forma individual tendrían más dificultades para la ejecución de un proyecto.

Respecto a la visita que realizó junto al presidente de la Fundación Centro Tecnológico de Cereales, Javier Labarga, al programa mixto de empleo y formación 'El valor del oficio tradicional: panaderos artesanos 4.1' que promueve la Fundación Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León, señaló que el mismo se integra en la estrategia de colaboración que vienen manteniendo el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Fundación y que se ha reforzado en el último año, siendo esta una de las siete acciones formativas que se desarrollan dentro de esta alianza y que llegan a un centenar de trabajadores.

La colaboración entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y la Fundación Cetece está enfocada a la cualificación profesional y la inserción laboral de los trabajadores en las especialidades vinculadas a la elaboración de productos agroalimentarios, fundamentalmente cereales.

La Fundación Cetece, con una dilatada trayectoria vinculada a la investigación agroalimentaria y a la transferencia del conocimiento dentro del sector, cuenta con una amplia oferta educativa que ha potenciado en los últimos tiempos a través de la formación para el empleo en colaboración con el ECyL, con una inversión autonómica de 1,4 millones de euros en los últimos cinco años.

El presidente de la Fundación señaló, por su parte, que «desgraciadamente» la panadería y la pastelería de la provincia y de Castilla y León «no tiene tirón», y muchas panaderías de los pueblos se están cerrando. Por ello, desde la entidad, dijo, se anima a los alumnos a que apuesten por el autoempleo y por un sector que «necesita mucha mano de obra».

«Estos son negocios rentables, que crean empleo y necesario. Y no queremos que la panadería y la pastelería congelada se nos meta más todavía de lo que tenemos. Creemos en lo artesano y creemos que Palencia tiene una panadería de muchísimo reconocido prestigio», resaltó.

La alianza entre el ECyL y la Fundación se ha visto notablemente reforzada en el último ejercicio, con una inversión de 543.652 euros por parte de la Junta, que ha permitido que 102 trabajadores, fundamentalmente desempleados, hayan recibido -o estén recibiendo- formación dual especializada relacionada con esta materia, tanto en la capital palentina como en Aguilar de Campoo, según apuntó la consejera.

Estas actuaciones son clave en una provincia como Palencia que, además de una amplia tradición galletera y otros productos basados en la transformación de cereal, cuenta con un potente sector agroalimentario con grandes empresas de referencia en la fabricación de este tipo de productos y un amplio potencial de autoempleo. «Esto garantiza que la formación esté profundamente ligada a las necesidades reales del mercado laboral y el potencial del tejido productivo», destacó la consejera.

El programa mixto de empleo y formación visitado este lunes por Leticia García se desarrolla desde el pasado 1 de febrero con una duración de nueve meses y la participación de 12 personas que se encontraban en situación de desempleo. Cuenta con una financiación de 250.666 euros, destinados tanto a los costes de formación como a los salarios de los trabajadores alumnos y formadores.

Los participantes se están formando en la especialidad de panadería y bollería, buscando la recuperación del oficio del panadero artesano utilizando técnicas tradicionales; pero incorporando a esas técnicas el uso de nuevas tecnologías. Se trata de una acción formativa de carácter dual, combinando la formación teórico-práctica con el trabajo real remunerado en un 50%.

Formación para 3.000 trabajadores

Durante la visita, la consejera ha subrayado que la inversión en formación y su adecuación al tejido productivo es esencial tanto para mejorar las oportunidades laborales de los trabajadores como para mejorar la competitividad de las empresas, de ahí que sea una prioridad para la Junta de Castilla y León.

El pasado año, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León invirtió más de 3,4 millones de euros en acciones formativas en la provincia de Palencia, mejorando la capacitación profesional de más de más 3.000 trabajadores, entre ellos 1.293 trabajadores ocupados.

A estas acciones formativas hay que sumar los programas mixtos de formación y empleo que este año están formando y dando empleo a un toral 174 trabajadores, en 17 proyectos y con una inversión de más de 3,2 millones de euros.