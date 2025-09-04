Las obras continuarán hasta marzo del año que viene en las instalaciones del Sotillo El programa de formación mixto, formado por doce trabajadores, continúa con la actuación en el ala este y en la zona central

Esther Bengoechea Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:55 Comenta Compartir

El primer programa mixto de formación concluyó en las instalaciones del Sotillo el 31 de marzo de este año, después de doce meses de trabajo continuo. Esta actividad, que impulsa la Junta en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia, forma a desempleados en oficios con elevada demanda de trabajadores, pero también repara y moderniza infraestructuras públicas, como en este caso es la piscina del centro de la ciudad.

Este primer programa ha permitido garantizar la accesibilidad en todo el recinto de las piscinas, corrigiendo los desperfectos de los paseos y zonas embaldosadas, que están muy deterioradas. Así, se han construido paseos nuevos, diferentes rampas para la zona de los vestuarios y para el botiquín, donde se encuentra la enfermería, además de dos aseos adaptados para personas con movilidad reducida.

Se actuó también en el exterior de la piscina, en un banco que estaba completamente levantado por las raíces de un cedro, por lo que se ha creado uno nuevo de hormigón. Y también se ha trabajado sobre la otra entrada del propio recinto.

Un día después de que concluyese este primer programa, comenzó el segundo que se extenderá desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año que viene y también contará con doce trabajadores, junto con tres responsables que confeccionan el equipo formativo.

Durante los primeros meses de trabajo, y con el verano y las instalaciones abiertas, la reforma se ha centrado en uno de los vestuarios, por lo que ha sido necesario dividir en dos partes en el que no se estaba actuando. Se ha trabajado en los vestuarios del ala este, que antes eran para hombres y se van a convertir en el de mujeres cuando se haga todo completo. Durante los meses de estío también se ha actuado en las duchas de la piscina, que hizo necesario instalar unas portátiles hasta que concluyese esa parte de la obra, que ya está terminada y en uso actualmente.

Se va a actuar además en la zona central, que está «muy desordenada». Se trata de la zona donde se sitúa la taquilla, el control de acceso y una serie de almacenes al fondo, donde está el bar, y es ahí donde se va a llevar a cabo una distribución más cómoda y organizada.

En la entrada también se va a trabajar, ya que se eliminarán los escalones actuales y se construirá una amplia rampa de acceso, que ocupará toda la plaza de acceso a la zona de taquillas para que la pendiente sea mínima, con el objetivo de hacer toda la instalación accesible.

Este programa de formación no es el único que se ha desarrollado en Palencia, ya que se llevan a cabo distintos y de temáticas diversas en la capital y la provincia, aunque desde la Junta reconocían recientemente la dificultad de organizar este tipo de talleres formativos por los problemas para encontrar tanto alumnos como profesores cualificados.