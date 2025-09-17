Un millón de euros permitirá vallar seis kilómetros de la P-405 para proteger al lince

El Norte Palencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:48 Comenta Compartir

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha adjudicado un proyecto de 963.901 euros para la construcción de un vallado perimetral en la carretera P-405, ubicada en el área de reintroducción de esta especie en peligro de extinción. Esta actuación, financiada con fondos NextGeneration EU, busca reducir los atropellos, una de las principales amenazas para la supervivencia del lince ibérico, y mejorar la seguridad vial en la zona.

El proyecto contempla la instalación de un cercado de alta calidad en ambos márgenes de un tramo de seis kilómetros de la carretera P-405, seleccionado estratégicamente por la calidad del hábitat colindante y el uso continuo de la zona por parte de los linces liberados en 2025. Además, se construirá un paso de fauna que permitirá canalizar a los animales hacia las obras de drenaje existentes, garantizando la conectividad entre territorios y evitando la fragmentación del hábitat. Esta infraestructura no solo beneficiará al lince ibérico, sino también a otras especies de fauna silvestre, como mesocarnívoros, que comparten el ecosistema. La selección del tramo se ha basado en un análisis exhaustivo de los atropellos históricos en la vía y en estudios que confirman la presencia habitual de linces en la zona.

Paralelamente, la Junta adjudicó un proyecto complementario de señalización específica en las carreteras autonómicas del área de reintroducción del lince ibérico, con el objetivo de alertar a los conductores y reducir los riesgos de colisión. Asimismo, se está trabajando en la redacción de un segundo proyecto para instalar un vallado en un tramo de dos kilómetros de la carretera P-412, donde este año ya se registró la muerte por atropello de un lince liberado. Este nuevo proyecto, cuya licitación está prevista para los próximos meses, refuerza las medidas preventivas en otra área crítica para la especie.

El lince ibérico enfrenta en el área del Cerrato de Palencia no solo el riesgo de los atropellos, sino también otras amenazas, como los canales y balsas de riego. Las actuaciones de la Junta reflejan un enfoque integral para mitigar estos peligros y consolidar la reintroducción de la especie en la región.

Desde la Consejería se destaca que estas inversiones en infraestructuras preventivas son esenciales para garantizar la supervivencia de los linces liberados y fomentar la recuperación de esta especie emblemática en Castilla y León.