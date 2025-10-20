El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Comida en una jornada festiva para el pueblo en el bar de Valdecañas de Cerrato. Luis Antonio Curiel

Meneses y Valdecañas demuestran cómo sus bares rurales son un servicio esencial

Los establecimientos cubren otras demandas, como punto de encuentro o espacio para el acceso a las nuevas tecnologías

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:12

Comenta

En Meneses de Campos, el teleclub funciona como un salvavidas colectivo. En verano y en invierno, pero sobre todo en invierno cuando apenas quedan en ... el pueblo 60 vecinos de los cien censados. En lo que fueron las antiguas escuelas, hoy reconvertidas en un espacio comunitario, se levanta el teleclub Los Tellos, que hace de bar, tienda improvisada y punto de encuentro. Allí se vende pan, garbanzos de bote o latas de conserva, lo justo para sacar de un apuro a los vecinos y a quienes llegan de paso. «Es muy bueno porque aquí no hay tienda», explica Miguel Camina, alcalde del municipio, convencido de que «sin bar no hay vida». «Sin bar y sin piscina», añade un vecino de Meneses, Alejandro Rojo, que además es concejal de la España Vaciada, y a sus 32 años sabe bien lo que es vivir en un pueblo pequeño siendo joven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7

    Javier Peña: «Cada vez que puedo me escapo al Mesón de Pedro de Matapozuelos»
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Meneses y Valdecañas demuestran cómo sus bares rurales son un servicio esencial

Meneses y Valdecañas demuestran cómo sus bares rurales son un servicio esencial